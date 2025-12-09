Mercedes, LG ile 1,4 milyar dolarlık batarya tedarik anlaşması imzaladı

Avrupa ve Kuzey Amerika'daki Mercedes'lerde kullanılacak
Bu iş birliği, başvuruya göre Avrupa ve Kuzey Amerika'daki Mercedes-Benz elektrikli araçlarını kapsayacak, ancak sözleşme bedeli ve şartları değişebilir.
LG, bu yıl Alman üreticiyle ikinci kez anlaşmaya vardı. Şirket Eylül ayında da 2035’e kadar toplam 32 GWh’lik batarya sağlayacağını ve 2037 sonuna dek Mercedes-Benz’in bir iştirakine ek 75 GWh batarya teslim edeceğini açıklamıştı.
Mercedes, 2030'a kadar geniş bir elektrikli araç yelpazesi sunmayı planlıyor. Şirket, EQS ve EQE gibi "yumurta" tasarımlı modellerin nispeten düşük ilgi görmesinin ardından, tamamen yeni platformlara dayalı, daha modern bir elektrikli araç ailesine geçiş yapıyor.
2030'a kadar 15 yeni model piyasaya sürülecek
Diğer yandan LG için 2024, elektrikli batarya alanında oldukça hareketli geçti. ABD’deki 7.500 dolarlık vergi kredisi düzenlemesinin sona ermesi ve yakıt ekonomisi kurallarının değişmesi gibi gelişmeler EV talebi üzerinde belirsizlik yaratsa da, şirket önemli anlaşmalar yapmayı sürdürdü.
LG, Tesla ile enerji depolama sistemlerinde kullanılacak lityum-demir fosfat bataryalar için 4,3 milyar dolarlık bir sözleşme imzaladı. Ayrıca General Motors ile de 2028 sonrası için büyük kamyonet ve SUV modellerinde kullanılacak lityum-mangan açısından zengin hücreler geliştirmek üzere çalışıyor.
Kısa vadede elektrikli araç pazarı daralsa bile, bu dev tedarik anlaşmaları otomotiv devlerinin geleceğin kaçınılmaz biçimde batarya teknolojileri etrafında şekilleneceğine inandığını gösteriyor.
