Ford, LG ile imzaladığı 6,5 milyar dolarlık batarya tedarik anlaşmasını iptal etti

Tam Boyutta Gör LG Energy Solution, Ford ile yaptığı uzun vadeli elektrikli araç batarya tedarik anlaşmasının, ABD’li otomobil üreticisinin bildirimi üzerine sona erdirildiğini açıkladı. Şirket, bu kararın arkasında elektrikli araçlara yönelik talebin zayıflaması ve politika ortamındaki değişikliklerin bulunduğunu belirtti.

6.5 milyar dolarlık dev anlaşma iptal oldu

Güney Koreli batarya üreticisi, yaklaşık 9,6 trilyon won (yaklaşık 6,5 milyar dolar) değerindeki iptal edilen sözleşmenin, 2027–2032 yılları arasında batarya hücresi ve modül tedarikini kapsadığını ve bu anlaşmanın şirketin son yıllık gelirinin yaklaşık %28,5’ine denk geldiğini ifade etti.

LG Energy, düzenleyici kuruma yaptığı açıklamada, sözleşmenin feshedilmesinin Ford’un bazı elektrikli araç modellerinin üretimini durdurma kararından kaynaklandığını, bu kararın da elektrikli araçlara yönelik talep beklentilerindeki değişim ve politika koşullarındaki dönüşümle bağlantılı olduğunu aktardı.

İki şirket, geçen yılın Ekim ayında birden fazla uzun vadeli tedarik anlaşması imzalamıştı. Bunlar arasında 2027’den itibaren altı yıl boyunca 75 GWh batarya tedarikini içeren bir anlaşma ile 2026–2030 dönemini kapsayan 34 GWh’lik başka bir sözleşme de yer alıyordu. Ancak iptal edilen anlaşmanın yalnızca 2027–2032 dönemini kapsayan sözleşme olduğu vurgulandı.

Söz konusu bataryaların, LG Energy’nin Polonya’nın Wroclaw kentindeki tesisinde üretilmesi ve Ford’un yeni nesil E-Transit elektrikli ticari aracı da dahil olmak üzere Avrupa’daki elektrikli araç modellerinde kullanılması planlanıyordu.

LG Energy, Ford’un elektrikli araç pazarındaki uzun süreli yavaşlama ve değişen düzenleyici koşullar nedeniyle bazı modellerin üretimini askıya alma kararı aldığını, buna rağmen iki şirketin orta ve uzun vadede iş birliğini sürdürme niyetinde olduğunu da ekledi.

Öte yandan Ford, ABD Başkanı Donald Trump döneminde elektrikli araç alımlarına yönelik vergi teşviklerinin kaldırılmasının ardından strateji değişikliğine giderek hibrit ve içten yanmalı motorlu araçlara daha fazla ağırlık vermeye başladı. Şirket, F-150 Lightning gibi büyük elektrikli araçların üretimini azaltırken, odağını kamyonetler, ticari vanlar, daha uygun maliyetli elektrikli araçlar ve enerji depolama sistemlerine yönelteceğini açıkladı.

