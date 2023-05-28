Merve Dizdar’dan Türk sinemasına büyük onur

Tam Boyutta Gör Haluk Bilginer’in 2019 yılında Uluslararası Emmy En İyi Erkek Oyuncu ödülünü almasından sonra bir gurur da Merve Dizdar ile yaşadık. Cannes Film Festivali En iyi Kadın Oyuncu ödülü Merve Dizdar’a gitti.

Merve Dizdar kimdir?

İzmir doğumlu olan 37 yaşındaki Merve Dizdar, ilk sinema deneyimini Bir Ses Geceyi Böler filmi ile yaşamıştı. Sonrasında Kavak Yelleri, Geniş Aile, Doksanlar ve Masumlar Apartmanı gibi ses getiren dizilerde yer aldı.

Haluk Bilginer’e büyük onur: Uluslararası Emmy ödülü kazandı 4 yıl önce eklendi

Bu yıl 76.sı düzenlenen Cannes Film Festivali’nde yarışan Kuru Otlar Üstüne filmindeki rolüyle En iyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü. Ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın imzasını taşıyan Kuru Otlar Üstüne filmi Doğu Anadolu'nun ücra bir köyüne zorunlu göreve gönderilen Samet isimli öğretmenin yaşadığı mücadeleler ve ona yardımcı olan Nuray isimli başka bir öğretmenin hikâyesini anlatıyor. Kuru Otlar Üstüne filmi ülkemizde 12 Temmuz 2023 tarihinde gösterime girecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.