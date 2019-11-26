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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Haluk Bilginer’e büyük onur: Uluslararası Emmy ödülü kazandı

    Puhu TV platformunda yayınlanan Şahsiyet dizisindeki Agah Beyoğlu rolü ile Haluk Bilginer, Uluslararası yapımlarda Emmy Ödülleri töreninde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü.
    6 sa.
    1,8b
    8
    10
    Sinema ve Dizi
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Haluk Bilginer’e büyük onur: Uluslararası Emmy ödülü kazandı
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    Ülkemizin yetiştirdiği en önemli tiyatro ve sinema sanatçılarından Haluk Bilginer, Uluslararası Emmy ödüllerinden başarı ile dönmeyi başardı. Sanat dünyasında zaten haklı bir yere sahip olan Haluk Bilginer böylece başarısını perçinlemiş oldu.

    Haluk Bilginer kimdir?

    1954 yılında doğan Haluk Bilginer, lise yıllarından bu yana tiyatro ve sinema dünyası ile iç içeydi. Aslında ilk filminden bu yana sayısız yabancı yapımda da yer almıştı. Half Moon Street, Buffalo Soldiers, The International, Ben-Hur gibi filmlerin yanında Indiana Jones ve Spooks gibi yabancı dizilerde de kısa rollerde görünmüştü.

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    Haluk Bilginer’in Şahsiyet dizisindeki Agah Beyoğlu rolü bu yıl 47. si düzenlenen Uluslararası Emmy ödüllerinde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü. Bilindiği üzere Uluslararası Emmy Ödülleri başarılı bulunan uluslararası dizilere veriliyor. Haluk Bilginer bu ödülü alan ilk Türk oyuncu oldu. Daha önce Kara Sevda dizisi Emmy ödülü almıştı.

    Aslında ödül son dönemde gündeme gelen içerik platformlarının ödüllü yapımları tartışmasına denk geldi. Netflix’in yapımlarının Oscar gibi önemli ödüllere layık görülmesi efsane yönetmenler tarafından eleştirilmişti. Şahsiyet dizisi de Puhu TV platformunda yayınlanıyor. Bu açıdan da anlamlı bir ödül oldu diyebiliriz.



    https://www.ntv.com.tr/galeri/sanat/haluk-bilginere-uluslararasi-emmy-odulu-odul-toreninden-kareler,zUCkgOJl50SFUi0LTvEnSA/b_MRJoss0EOpFA9dcMAdog Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    damn2u 6 sa. en beğenilen
    Ekşi de birisi çamur atma konusu açmış bile. Ne hazımsız, ne rahatsız milletiz yahu.
    2 Yanıt Yanıtla +29
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    mavizamanda 6 sa.
    Türkiye'nin kalite olarak en zirvedeki dizisi denebilir ki kanaatimce her yönden öyle. Jenerik, senaryo, renk ve açı kullanımı ve de yönetmenlik... Tabii ki Haluk Bilgiler'in ödülü hakeden muazzam performansı.
    Türkiye'nin kalite olarak en zirvedeki dizisi denebilir ki kanaatimce her yönden öyle. Jenerik, senaryo, renk ve açı kullanımı ve de yönetmenlik... Tabii ki Hal...
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    Yanıtla +11
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    Juggernaut005 2 sa.
    Oyunculuk , senaryo ve güzel çekim kalitesi bir araya gelince, ortaya böyle güzel eser çıkıyor. Haluk Bilginer gibi üstadın ödülü kazanması da gurur verici
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    CaSsErDoDo 2 sa.
    Helal olsun demek düşer bize.
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    Eeltorm 4 sa.
    Kim takar ekşiyi kapatmadılar mı hala o saçma siteyi.
    Yanıtla +3
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    cngzmls 5 sa.
    İhsan Bey ödül almış demek??
    Yanıtla +1
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    damn2u 6 sa. en beğenilen
    Ekşi de birisi çamur atma konusu açmış bile. Ne hazımsız, ne rahatsız milletiz yahu.
    2 Yanıt Yanıtla +29
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    hanahmet 3 sa. damn2u
    Boşver onları, salla gitsin.
    beyni ekşi'miş guruba bişi anlatamazsınız ki ?
    Yanıtla +1
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    javaprof 2 sa. damn2u
    Ben dünya sözlük okuyorum.
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    Sic Parvis Magna 6 sa.
    Son çıkan The Halloween filminde de oynamıştı.
    Yanıtla +2
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    mavizamanda 6 sa.
    Türkiye'nin kalite olarak en zirvedeki dizisi denebilir ki kanaatimce her yönden öyle. Jenerik, senaryo, renk ve açı kullanımı ve de yönetmenlik... Tabii ki Haluk Bilgiler'in ödülü hakeden muazzam performansı.
    Yanıtla +11
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    sorceress 6 sa.
    Helal olsun diyelim. Başarılarının devamını bekliyoruz.
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    Sinema ve Dizi, haluk bilginer ve
    7 etiket daha agah beyoğlu şahsiyet puhu tv emmy ödülleri Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Ekrem71
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