Haluk Bilginer’e büyük onur: Uluslararası Emmy ödülü kazandı

Tam Boyutta Gör

Ülkemizin yetiştirdiği en önemli tiyatro ve sinema sanatçılarından Haluk Bilginer, Uluslararası Emmy ödüllerinden başarı ile dönmeyi başardı. Sanat dünyasında zaten haklı bir yere sahip olan Haluk Bilginer böylece başarısını perçinlemiş oldu.

Haluk Bilginer kimdir?

1954 yılında doğan Haluk Bilginer, lise yıllarından bu yana tiyatro ve sinema dünyası ile iç içeydi. Aslında ilk filminden bu yana sayısız yabancı yapımda da yer almıştı. Half Moon Street, Buffalo Soldiers, The International, Ben-Hur gibi filmlerin yanında Indiana Jones ve Spooks gibi yabancı dizilerde de kısa rollerde görünmüştü.

Ayrıca Bkz. "Yeni Huawei MateBook D dizüstü modelleri duyuruldu"

Haluk Bilginer’in Şahsiyet dizisindeki Agah Beyoğlu rolü bu yıl 47. si düzenlenen Uluslararası Emmy ödüllerinde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü. Bilindiği üzere Uluslararası Emmy Ödülleri başarılı bulunan uluslararası dizilere veriliyor. Haluk Bilginer bu ödülü alan ilk Türk oyuncu oldu. Daha önce Kara Sevda dizisi Emmy ödülü almıştı.

Aslında ödül son dönemde gündeme gelen içerik platformlarının ödüllü yapımları tartışmasına denk geldi. Netflix’in yapımlarının Oscar gibi önemli ödüllere layık görülmesi efsane yönetmenler tarafından eleştirilmişti. Şahsiyet dizisi de Puhu TV platformunda yayınlanıyor. Bu açıdan da anlamlı bir ödül oldu diyebiliriz.

https://www.ntv.com.tr/galeri/sanat/haluk-bilginere-uluslararasi-emmy-odulu-odul-toreninden-kareler,zUCkgOJl50SFUi0LTvEnSA/b_MRJoss0EOpFA9dcMAdog