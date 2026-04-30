Yeni Resident Evil filminden beklenen fragman geldi; Yepyeni bir seri başlıyor

Yeni Resident Evil Filmi, 18 Eylül'de Vizyona Girecek
Vizyon tarihi yaklaşan Resident Evil filmi için tanıtım çalışmalarına başlayan Sony, bugün filmden ilk fragmanı yayınladı.
Serinin korku tarafını ön plana çıkaran yeni Resident Evil filmi, kurye olarak hastanelere organ taşıyan Bryan karakterine odaklanıyor. Bir gece Raccoon City'ye acil teslimat için gönderilen Bryan, karlı kaplı dağ yolundan geçip Raccoon City'ye ulaşmaya çalışırken bir şeye çarpar. Başta bunun tuhaf bir kadın olduğunu zanneden Bryan, kısa süre içinde çok daha tehlikeli bir şeyle karşı karşıya olduğunu anlar.
Filmin merkezinde yer alan Bryan karakterini Austin Abrams (Euphoria, Weapons) canlandırıyor. Oyuncu kadrosunda ona Paul Walter Hauser, Kali Reis, Zach Cherry ve Johnno Wilson eşlik ediyor.