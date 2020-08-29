MESS Teknoloji Merkezi açılışına robot köpek Spot damga vurdu

Boston Dynamics tarafından geliştirilen ve yaptığı şovlarla gündeme oturan robot köpek Spot, MESS Teknoloji Merkezi açılışında yine kendisini gösterdi. Robot köpek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açılış yaptırdı.

İlginizi Çekebilir

Robot köpek Spot fayton çekiyor

İlginç açılış

Özellikle pandemi döneminde robot köpek spotun önemi daha bir öne çıkmaya başladı. Singapur’da parklarda insanların sosyal mesafelerini koruma hatırlatması robot köpek Spot tarafından yapılıyor. Boston Hastanesi’nde ise tablet taşıyan robot köpekler hasta ile doktorun uzaktan görüşme yapmasına yardımcı oluyor.

Ayrıca Bkz. "Taşınabilir SSD ve WiFi 6 bu projede bir araya geliyor"

Bugün İstanbul’da gerçekleştirilen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni'nde robot köpek Spot da minik bir gösteri yaptı. Robot köpek üzerine entegre edilen tableti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanına götürdü ve sonrasına Erdoğan ekrandaki tuşa tıklayarak merkezin açılışını gerçekleştirdi.

Yalnızca 25 kilogram ağırlığında oldukça kompakt bir robot olan Spot, Boston Dynamics'in ifadelerine göre 90 dakikalık kullanım süresine sahip. Spot, merdivenlerden inip çıkabiliyor, arkadaşları için kapıları açıp kapatabiliyor, önüne çıkan hiçbir engele aldırış etmeden engebeli arazilerde çok rahat bir şekilde ilerleyebiliyor ve müthiş dengesi ve dayanıklılığı sayesinde düşse veya yuvarlansa bile tekrar kalkıp büyük bir kararlılıkla hedefine doğru ilerlemeye devam edebiliyor.

https://www.ahaber.com.tr/gundem/2020/08/29/son-dakika-baskan-erdogandan-mess-teknoloji-merkezi-ve-40-fabrika-acilis-toreninde-onemli-aciklamalar

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.