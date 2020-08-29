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    MESS Teknoloji Merkezi açılışına robot köpek Spot damga vurdu

    Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan; robot köpek Spot’un taşıdığı tablet üzerindeki tuşa basarak açılışı yaptı.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    MESS Teknoloji Merkezi açılışına robot köpek Spot damga vurdu

    Boston Dynamics tarafından geliştirilen ve yaptığı şovlarla gündeme oturan robot köpek Spot, MESS Teknoloji Merkezi açılışında yine kendisini gösterdi. Robot köpek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açılış yaptırdı.

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    İlginç açılış

    Özellikle pandemi döneminde robot köpek spotun önemi daha bir öne çıkmaya başladı. Singapur’da parklarda insanların sosyal mesafelerini koruma hatırlatması robot köpek Spot tarafından yapılıyor. Boston Hastanesi’nde ise tablet taşıyan robot köpekler hasta ile doktorun uzaktan görüşme yapmasına yardımcı oluyor.

    Ayrıca Bkz. "Taşınabilir SSD ve WiFi 6 bu projede bir araya geliyor"

    Bugün İstanbul’da gerçekleştirilen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni'nde robot köpek Spot da minik bir gösteri yaptı. Robot köpek üzerine entegre edilen tableti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanına götürdü ve sonrasına Erdoğan ekrandaki tuşa tıklayarak merkezin açılışını gerçekleştirdi.

    Yalnızca 25 kilogram ağırlığında oldukça kompakt bir robot olan Spot, Boston Dynamics'in ifadelerine göre 90 dakikalık kullanım süresine sahip. Spot, merdivenlerden inip çıkabiliyor, arkadaşları için kapıları açıp kapatabiliyor, önüne çıkan hiçbir engele aldırış etmeden engebeli arazilerde çok rahat bir şekilde ilerleyebiliyor ve müthiş dengesi ve dayanıklılığı sayesinde düşse veya yuvarlansa bile tekrar kalkıp büyük bir kararlılıkla hedefine doğru ilerlemeye devam edebiliyor.



    https://www.ahaber.com.tr/gundem/2020/08/29/son-dakika-baskan-erdogandan-mess-teknoloji-merkezi-ve-40-fabrika-acilis-toreninde-onemli-aciklamalar Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Portraitclub 8 sa.
    40 fabrika ne? 40 tane fabrika mı çalışmış? Kaynak ahaber olursa yapılan haberde ancak bu kadar olur.
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    Elenya 8 sa. yeni yorumcu
    Editör arkadaşlar hızlı içerik üreteceğiz diye kaliteden ödün veriyorlar. 5N 1K metodunu izleyin lütfen.
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    Yacatisma 8 sa.
    Benim merak ettigim bunu izleyen ve ortamda bulunan kac kisinin Boston Dynamics'ten ve robotlarindan haberi var? Yerli yapimi falan zannedip galeyana gelmemislerdir umarim : )
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    TheJudgé 8 sa.
    ben haberden bişey anlamadım anlayan varsa bana da anlatsın
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    Commodore_64_ 9 sa.
    MESS NEDİR?
    Metal İşkolu'nda faaliyet gösteren işverenleri sendika çatısı altında toplayarak Türkiye çapında çalışmalar yürüten bir sendikadır.

    MESS AÇILIMI NEDİR?
    1959 yılında kurulan başarılı sendikanın açılımı tam olarak Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası şeklindedir.

    MESS TEKNOLOJİ MERKEZİ NEREDE?
    MESS Teknoloji Merkezi, İstanbul'da bulunuyor. MESS Teknoloji Merkezi ve 4 milyar TL'lik yatırımla 4 bin kişiye istihdam sağlayan yapımı son bir yılda tamamlanan 40 fabrikanın açılışı törenle yapıldı.
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    Elektrikliarabasever 9 sa.
    Bunada laf atacak olacaktır yorumlarımı okuduysanız önceden akneler olmadığımı biliyorsunuzdur.
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    th9 8 sa. yeni yorumcu Elektrikliarabasever
    kimse böyle işlere laf atmaz fakat çıkıp avrupanın en büyük tarım faaliyeti yapıyoruz diye açıklama yapan birisi var başımızda.eleştiren kişiler genel olarak eleştiriyor ve gayet haklı konularda,geçmiş yıllarda yapılan onlarca hatayı unutarak yine oy verebilirsiniz nasıl olsa simit hala 1,5tl :D
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