Messenger'a sesli ve görüntülü aramaları kolaylaştıracak Aramalar sekmesi geliyor

Meta, Messenger uygulamasına yeni bir 'Aramalar' sekmesi getiriyor. Sohbetler, Hikayeler ve Kişiler sekmesiyle birlikte uygulamanın alt işlev çubuğunda yer alacak Aramalar sekmesinin sesli ve görüntülü aramaları daha pratik hale getirmesi bekleniyor.

Messenger'da yeni görünüm

Messenger kullanıcıları, görüntülü veya sesli arama yapmak istedikleri zaman öncelikle Sohbetler sekmesinde kişiyi bulmaları, sohbet pencerelerini açmaları ve ardından aramayı yapmaları gerekiyordu. Yeni özellik bu işlemleri çok daha kolay hale getirecek.

Alt işlev çubuğunda yer alacak Aramalar sekmesi üzerinden artık kullanıcılar, sesli veya görüntülü arama yapabilecekleri arkadaşlarının listesini görecekler. Kullanıcılar ayrıca listeden istedikleri kişileri bulmak için sekmede yer alan üst arama çubuğunu da kullanabilecek.

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2020'nin başından bu yana Messenger'da sesli ve görüntülü arama kullanımının %40 arttığını belirten Meta, her gün 300 milyondan fazla kişinin uygulamada sesli ve görüntülü arama gerçekleştirdiğini söylüyor.

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