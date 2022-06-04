Messenger'a sesli ve görüntülü aramaları kolaylaştıracak Aramalar sekmesi geliyor

Meta, Messenger uygulamasına yeni bir 'Aramalar' sekmesi getiriyor. Sohbetler, Hikayeler ve Kişiler sekmesiyle birlikte uygulamanın alt işlev çubuğunda yer alacak Aramalar sekmesinin sesli ve görüntülü aramaları daha pratik hale getirmesi bekleniyor.
Messenger'da yeni görünüm
Messenger kullanıcıları, görüntülü veya sesli arama yapmak istedikleri zaman öncelikle Sohbetler sekmesinde kişiyi bulmaları, sohbet pencerelerini açmaları ve ardından aramayı yapmaları gerekiyordu. Yeni özellik bu işlemleri çok daha kolay hale getirecek.
Alt işlev çubuğunda yer alacak Aramalar sekmesi üzerinden artık kullanıcılar, sesli veya görüntülü arama yapabilecekleri arkadaşlarının listesini görecekler. Kullanıcılar ayrıca listeden istedikleri kişileri bulmak için sekmede yer alan üst arama çubuğunu da kullanabilecek.
2020'nin başından bu yana Messenger'da sesli ve görüntülü arama kullanımının %40 arttığını belirten Meta, her gün 300 milyondan fazla kişinin uygulamada sesli ve görüntülü arama gerçekleştirdiğini söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.