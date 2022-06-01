TikTok, videolardan düğmeleri ve açıklamaları kaldıran bir özelliği test ediyor

TikTok, kullanıcılarının platformdaki deneyimini iyileştirmek için yeni bir özelliği test ediyor. Uygulama, bir içeriği görüntülerken ekrandaki tüm düğmelerden ve yazılardan arındırılmış bir görüntüleme deneyimi sunan Clear Mode'u belirli kullanıcılarına sundu.

İçeriklere daha rahat odaklanılabilecek

İlk olarak kullanıcılar tarafından fark edilen ve sosyal medya danışmanı Matt Navarra tarafından da paylaşılan Clear Mode, TikTok'ta kullanıcıların videoları izlerken ekrandaki dikkat dağıtan unsurları ortadan kaldırıyor.

Yeni mod etkinleştirildiğinde ekranda yer alan kullanıcı adı, içerik açıklaması ve ses bilgisi gibi detaylar gizlenecek. Aynı zamanda beğeni, yorum ve paylaşım düğmeleri de görüntüleme ekranında yer almayacak.

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Clear Mode etkinleştirildiğinde kullanıcılar, içerikle alakalı gizlenenleri ekranın sağ alt tarafında yer alan bir düğmeyle açılan pencere üzerinden erişebilecek. Özellik şu an için belirli TikTok kullanıcılarıyla test edilirken yaygın kullanıma ne zaman sunulacağı henüz bilinmiyor.

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TikTok, Clear Mode ile daha kolay görüntüleme deneyimi sunuyor