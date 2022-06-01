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    TikTok, videolardan düğmeleri ve açıklamaları kaldıran bir özelliği test ediyor

    Video paylaşım platformu TikTok, paylaş düğmesini ve daha fazlasını kaldırarak bir videonun tamamını görmeyi kolaylaştıran yeni bir özelliği test ediyor.        
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    TikTok, Clear Mode ile daha kolay görüntüleme deneyimi sunuyor

    TikTok, kullanıcılarının platformdaki deneyimini iyileştirmek için yeni bir özelliği test ediyor. Uygulama, bir içeriği görüntülerken ekrandaki tüm düğmelerden ve yazılardan arındırılmış bir görüntüleme deneyimi sunan Clear Mode'u belirli kullanıcılarına sundu.

    İçeriklere daha rahat odaklanılabilecek

    İlk olarak kullanıcılar tarafından fark edilen ve sosyal medya danışmanı Matt Navarra tarafından da paylaşılan Clear Mode, TikTok'ta kullanıcıların videoları izlerken ekrandaki dikkat dağıtan unsurları ortadan kaldırıyor.

    Yeni mod etkinleştirildiğinde ekranda yer alan kullanıcı adı, içerik açıklaması ve ses bilgisi gibi detaylar gizlenecek. Aynı zamanda beğeni, yorum ve paylaşım düğmeleri de görüntüleme ekranında yer almayacak.

    Clear Mode etkinleştirildiğinde kullanıcılar, içerikle alakalı gizlenenleri ekranın sağ alt tarafında yer alan bir düğmeyle açılan pencere üzerinden erişebilecek. Özellik şu an için belirli TikTok kullanıcılarıyla test edilirken yaygın kullanıma ne zaman sunulacağı henüz bilinmiyor.

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    daysleeperxp 18 saat önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 1 gün önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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