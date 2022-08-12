Messenger üzerinde varsayılan olarak uçtan uca şifreleme testleri başladı

Sohbet uygulamaları arasında uçtan uca şifreleme tekniği kullanıcıların mahremiyetini korumak açısından öne çıkan bir çözüm. Platformlar şifreleme yöntemlerini kullansa da varsayılan olarak değil de sonradan aktif etme konusu daha sık kullanılıyor. Sadece WhatsApp varsayılan olarak sohbetlerde şifrelemeyi başlatıyor. Şimdi sıra Messenger uygulamasında.

Messenger’da varsayılan olarak şifreleme

Meta Messenger uygulamasının kapalı olarak başlayan yeni testinde uçtan uca şifreleme yöntemi kullanıcıların en sık sohbetlerinde otomatik olarak başlatılıyor. Yani kullanıcının ekstradan aktif etmesine gerek kalmıyor.

Meta sohbet botundan garip açıklamalar 3 gün önce eklendi

Diğer taraftan şifrelenmiş mesajlar için güvenli yedekleme yöntemi de test edilen diğer bir özellik. Kullanıcılar telefon değiştirdiğinde PIN veya farklı kodlarla şifreli yedeğini indirebilecek. iCloud gibi bulut platformları da bu konuda destekleniyor.

Meta tarafından önümüzdeki aylarda testleri başlayacak diğer özellikler ise Hikayelere uçtan uca şifreli mesajlar gönderebilme, Arama sekmesindeki aramalara şifreleme entegrasyonu, yine Hikayelere şifreli eller serbest mesajlar gönderebilme şeklinde sıralanıyor. Ayrıca Chrome, Firefox ve Microsoft Edge tarayıcıları için hazırlanan yeni Kod Doğrulama eklentisi ile Messenger sitesinin doğruluğu onaylanabilecek.

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