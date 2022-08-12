Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Messenger üzerinde varsayılan olarak uçtan uca şifreleme testleri başladı

    Meta firması Messenger sohbet uygulamasına varsayılan olarak uçtan uca şifreleme getirmek için düğmeye bastı. Ayrıca sesli görüşmelere de getirilmesi planlanıyor. 
    Oy Ver

    Messenger

    Sohbet uygulamaları arasında uçtan uca şifreleme tekniği kullanıcıların mahremiyetini korumak açısından öne çıkan bir çözüm. Platformlar şifreleme yöntemlerini kullansa da varsayılan olarak değil de sonradan aktif etme konusu daha sık kullanılıyor. Sadece WhatsApp varsayılan olarak sohbetlerde şifrelemeyi başlatıyor. Şimdi sıra Messenger uygulamasında.

    Messenger’da varsayılan olarak şifreleme

    Meta Messenger uygulamasının kapalı olarak başlayan yeni testinde uçtan uca şifreleme yöntemi kullanıcıların en sık sohbetlerinde otomatik olarak başlatılıyor. Yani kullanıcının ekstradan aktif etmesine gerek kalmıyor.

    Diğer taraftan şifrelenmiş mesajlar için güvenli yedekleme yöntemi de test edilen diğer bir özellik. Kullanıcılar telefon değiştirdiğinde PIN veya farklı kodlarla şifreli yedeğini indirebilecek. iCloud gibi bulut platformları da bu konuda destekleniyor.

    Meta tarafından önümüzdeki aylarda testleri başlayacak diğer özellikler ise Hikayelere uçtan uca şifreli mesajlar gönderebilme, Arama sekmesindeki aramalara şifreleme entegrasyonu, yine Hikayelere şifreli eller serbest mesajlar gönderebilme şeklinde sıralanıyor. Ayrıca Chrome, Firefox ve Microsoft Edge tarayıcıları için hazırlanan yeni Kod Doğrulama eklentisi ile Messenger sitesinin doğruluğu onaylanabilecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    TOGG şarj cihazlarının kurulumu başladı

    Profil resmi
    Liquist 2 gün önce

    ecek acak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM22
    GENERAL MOBILE GM22
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X515EP-EJ339
    ASUS X515EP-EJ339
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız