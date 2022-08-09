Yolu kapatan ve oyundaki rakibinin parmağını kıran robotlardan sonra şimdi de patronunu eleştiren robotlar görmeye başladık. Meta mühendisleri tarafından geliştirilen sohbet robotu patronu Mark Zuckerberg’i eleştiriyor.

Blenderbot 3 patrona karşı

Meta şirketi tarafından geliştirilen BlenderBot 3 adlı sohbet robotu ilginç bir şekilde patronuna karşı pek de iyi düşünceler beslemiyor. Buzzfeed uzmanı Max Woolf tarafından sorulan Zuckerberg sorusuna ilginç yanıtlar vermiş.

Yapay zekâ resim oluşturuyor 22 sa. önce eklendi

Yazılım Zuckerberg’in iyi bir iş adamı olduğunu ancak çok da benimsemediğini belirtmiş. Ayrıca iş pratiğinin her zaman etik olmadığını da vurgulamış. Robota farklı kişilerin daha agresif sorular sorduğu ve yazılımın hiç hoşlanmadığı, manipülatif olduğu veya kötü bir insan olduğu gibi cevaplar aldığı tespit edilmiş.

Sohbet botu internet ortamından da veriler topladığı için muhtemelen Zuckerberg hakkında olumlu pek bir veri bulamamış gibi görünüyor. Ya da Meta’nın bir PR çalışması olabilir mi sorusu da soruluyor.

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