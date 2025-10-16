Honor Watch 5 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Honor, yeni nesil akıllı saati Watch 5 Pro'yu resmi olarak tanıttı. Profesyonel sporculardan günlük kullanıma kadar geniş bir kullanıcı kitlesini hedefleyen cihaz, artık daha dayanıklı ve yapay zekâ destekli özelliklerle geliyor. İşte Honor Watch 5 Pro özellikleri ve fiyatı...

Honor Watch 5 Pro özellikleri

Honor Watch 5 Pro, IP68, IP69 ve IP69K sertifikalarına ek olarak 5ATM suya dayanıklılık derecesine sahip. Bu sayede toza, basınca ve yüksek sıcaklıklara karşı ekstra koruma sağlıyor. Ayrıca paslanmaz çelik gövde, döner taçlı iki tuş ve TÜV Rheinland konfor sertifikasıyla hem dayanıklılık hem de premium bir görünüm sunuyor.

Saat, 1,5 inç boyutunda AMOLED bir ekrana sahip ve 466x466 çözünürlük ile 3.000 nit tepe parlaklığa ulaşabiliyor. Pil ömrü tarafında ise Bluetooth modunda 15 gün, eSIM aktifken yaklaşık 3 gün kullanım süresi ile sunulacak.

Huawei Watch Ultimate 2 tanıtıldı: Sonar iletişim ve dahası! 3 hf. önce eklendi

Yeni modelde yapay zekâ entegrasyonu önemli bir yere sahip. YOYO AI ve DeepSeek desteği sayesinde saat, kullanıcı alışkanlıklarını öğrenerek özelleştirilebilir arayüzler, sesli notları metne dönüştürme, el hareketleriyle kontrol ve kişisel antrenman önerileri sunabiliyor. Ayrıca AI Personal Coach özelliği, koşu ve genel fitness aktivitelerinde bireysel kondisyon seviyesine göre planlama yaparak antrenman rehberliği sağlıyor.

Sağlık tarafında Honor Watch 5 Pro, kalp atış hızı, kan oksijen seviyesi, tansiyon ve EKG dahil birçok veriyi ölçebiliyor. Cihaz ayrıca çift bantlı üçlü uydu anteniyle hassas konum takibi yaparken, NFC, Bluetooth 5.2 ve eSIM özellikleri ile sunulacak.

Honor Watch 5 Pro fiyatı:

Honor Watch 5 Pro, Explorer, Astronomer, Climber, Pioneer ve Voyager olmak üzere beş farklı renk seçeneğiyle geliyor. Bluetooth versiyonu 1.599 yuan (yaklaşık 224 dolar), eSIM destekli versiyonu ise 1.699 yuan (yaklaşık 238 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Resmi satışlar ise 23 Ekim 2025’te başlayacak.

