Samsung’un Meta rakibi akıllı gözlüğü geliyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Samsung’un bu yılın ilerleyen aylarında ilk karma gerçeklik başlığını tanıtması beklenirken gelecek yıl, 2026 yılında da ilk akıllı gözlüklerini piyasaya sürmeyi planlıyor. Güney Kore merkezli SEDaily’nin aktardığı bilgilere göre Samsung’un gözlükleri Meta’nın yapay zekalı akıllı gözlüklerine benzer şekilde ekran içermeyecek.

Galaxy akıllı gözlükleri geliyor

Samsung’un gözlüğü kamera, mikrofon ve hoparlörler barındıracak. Kullanıcılar bu cihazlarla fotoğraf ve video çekebilecek, yapay zeka destekli asistan aracılığıyla sorularını yanıtlayabilecek ve Galaxy telefonlarla eşleştirme yapabilecek. Samsung’un amacı, Google ile olan iş birliğinden bağımsız bir ürün ekosistemi oluşturarak akıllı gözlük segmentinde liderliği ele geçirmek.

Bilindiği üzere yapay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte akıllı gözlükler çok daha işlevsel hale geldi. Gelecekte bu cihazlarda AR (artırılmış gerçeklik) ekranlarının yer alması bekleniyor. Dolayısıyla gelecek, bu cihazlar için oldukça umut verici görünüyor. Şimdilik Samsung’un ilk nesil gözlükleri henüz bir ekrana sahip olmayacak olsa da Meta’nın yeni nesil akıllı gözlüğü Orion ise AR ekranıyla öne çıkıyor.

Meta, yepyeni Tiramisu ve Boba 3 VR başlıklarını tanıttı! 1 gün önce eklendi

Henüz detaylar netleşmemiş olsa da Samsung’un gözlükleri Android’e bağlı kalmadan kendi yazılımıyla çalışabilir. Bu da şirketin gelecekte Google ile rekabeti göze aldığını gösteriyor. Tıpkı Galaxy telefonlar ve akıllı saatlerin Google’ın Pixel cihazlarıyla rekabet etmesi gibi, akıllı gözlük segmentinde de benzer bir strateji izlenebilir.

Mevcut durumda akıllı gözlük segmentinin lideri Meta, Oakley ve Ray-Ban ile iş birliği yapıyor ve cihazlarının başlangıç fiyatı 299 dolar. Apple’ın ilk akıllı gözlükleri de 2026 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor ve Samsung gibi ekransız bir tasarım sunması öngörülüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: