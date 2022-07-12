Meta, Wikipedia'daki alıntıları doğrulamak için bir yapay zeka modeli geliştirdi

Meta, Wikipedia'daki alıntıların doğruluğunu ölçmeye yarayacak yeni bir yapay zeka modeli geliştirdi. Sphere adlı yapay zeka, büyük ölçekte alıntıları otomatik olarak tarayabiliyor ve yetersiz kaynaklı bir alıntı bulduğunda alternatif alıntılar önerebiliyor.

Wikipedia, Sphere için ücret ödemeyecek

Yaklaşık 6,5 milyon makalenin yer aldığı Wikipedia'ya her ay yaklaşık 17 bin makale daha ekleniyor. Bu, birçok insanın güvenilir kaynak olarak gördüğü platformun, özellikle içerik denetiminde daha fazla dikkat etmesi gerektiği anlamına geliyor.

Meta, geliştirdikleri yeni yapay zeka modeliyle yüz binlerce alıntıyı bir kerede otomatik olarak tarayarak bu sorunun aşılabileceğini söylüyor. Sphere için Meta'nın araştırmacılarına göre 134 milyon genel web sayfasından kaynak sağlanıyor.

Meta'dan yapılan açıklamada: "Sonunda hedefimiz, Wikipedia editörlerinin sistematik olarak alıntı sorunlarını tespit etmesine ve alıntıyı hızlı bir şekilde düzeltmesine veya ilgili makalenin içeriğini uygun ölçekte düzeltmesine yardımcı olacak bir platform oluşturmaktır." ifadeleri yer aldı.

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Meta, geliştirdikleri yapay zeka modeli Sphere'i kendi platformlarında kullanıp kullanmadığı konusunda bir açıklama yapmadı. Şirket, Wikipedia'nın Sphere'i kullanmak için herhangi bir ödeme yapmadığını söyledi.

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Meta, Sphere adlı yapay zeka modelini duyurdu