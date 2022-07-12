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    Anlık Bildirim

    Twitter’ın yeni özelliği “unmention” sohbetten ayrılmayı kolaylaştırıyor

    Twitter, kullanıcıların bahsettikleri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarını sağlayan “unmentioning” özelliğini kullanıma sunuyor. Bahsetmeme özelliği, sohbetten kolayca ayrılma imkanı veriyor.
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    twitter unmention bahsetmeme özelliği

    Yeni Twitter özelliği unmention kullanıma sunuluyor. Unmentioning, kullanıcıların bahsetmeleri kontrol altına alma ve bir sohbetten ayrılmalarına imkan vermek için tasarlanmış bir özellik. Tüm platformlarda ve cihazlarda destekleniyor.

    İstenmeyen sohbetlerden ayrılma kolaylaşıyor

    Kendinizi bir sohbetten çıkarmak için ilgili tweette üç noktaya dokunarak menüyü açın. Yeni “Bu sohbetten ayrıl” seçeneğini göreceksiniz. Sonrasında aşağıdaki seçenekler karşınıza çıkacak:

    • Kullanıcı adını kaldır: Kullanıcı adınız orijinal tweet ve tüm yanıtlardan kaldırılır.
    • Gelecekteki bahsetmeleri durdur: Kişiler bu sohbette sizden tekrar bahsedemez.
    • Bildirimleri durdur: Daha fazla bildirim almazsınız ancak sohbeti hala görebilirsiniz.

    Sohbetten ayrılmak istediğinizi onayladığınızda, kullanıcı adınız o sohbetteki tüm tweetlerden kaldırılıyor. Bu, diğer kullanıcıların profilinizi görüntüleyemeyeceği ve yanıtların kullanıcı adınızı içermeyeceği anlamına geliyor.

    Troller için güvenlik modu geliyor

    Bahsetmeme, Twitter’ın platformda kötüye kullanımı engellemeye yardımı olması için sunduğu en yeni özelliklerden biri. Şirket, bu özelliğin amacının kullanıcıların kendilerini bahsederek rahatsız eden kişilerden uzaklaştırmasına yardımcı olmak olduğunu söyledi. Şirket ayrıca trollerin bahsedenlerde görünmesini otomatik olarak engelleyen yeni bir güvenlik modu özelliğini test ediyor.

    Twitter’ın yeni unmention özelliği bugünden itibaren iOS, Mac ve web dahil tüm platformlardaki tüm kullanıcılara sunulmaya başlayacak.

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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 3 gün önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 3 gün önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

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    Bloodin 6 gün önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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