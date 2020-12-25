Metacritic 2020 yılının en kötü 15 filmini açıkladı

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İnsanlık adına fazlasıyla kötü bir yılı geride bırakıyoruz. Özellikle salgın sebebiyle bu yıl birçok kötü olay yaşandı, birçok sektör zarar gördü. Zarar gören sektörlerin başında da film sektörü geliyor diyebiliriz. Bu yıl neredeyse Mart ayından sonra hiçbir film yayınlanmadı diyebiliriz, en azından sinemalarda.

Ayrıca Bkz. "Metacritic, 2020 yılının en kötü 10 oyununu açıkladı"

Basın kuruluşlarının verdiği inceleme puanlarını derleyen ve film için ortalama bir puan açıklayan Metacritic isimli site, geçtiğimiz saatlerde yılın en kötü filmlerini açıkladı. Listede aslında büyük bir merakla beklenen ama hayal kırıklığı yaratan bir film bulunmuyor. Bunun en büyük sebebi büyük merakla beklenen filmlerin 2021'e ertelenmiş olması elbette.

Yine de listenin üst sıralarına doğru gidildiği zaman, dünyanın en popüler oyuncularının bulunduğu filmleri görebiliyoruz. Özellikle Robert Downey Jr.'ın Avengers'tan sonra bu şekilde bir lsiteye girmesi hayranlarını üzmüştür. Tam listeyi aşağıda bulabiirsiniz. Filmin üzerine tıklayarak IMDb sayfasına ulaşabilirsiniz.

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