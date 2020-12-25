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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Metacritic 2020 yılının en kötü 15 filmini açıkladı

    Film sektörü açısından ne yazık ki kötü bir yılı geride bırakıyoruz. İnceleme sitelerinin puanlarını derleyen Metacritic de 2020 yılının en kötü 15 filmini açıkladı.
    11 sa. (Son Güncelleme: 11 sa.)
    2,7b
    30
    9
    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Metacritic 2020 yılının en kötü 15 filmini açıkladı
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    İnsanlık adına fazlasıyla kötü bir yılı geride bırakıyoruz. Özellikle salgın sebebiyle bu yıl birçok kötü olay yaşandı, birçok sektör zarar gördü. Zarar gören sektörlerin başında da film sektörü geliyor diyebiliriz. Bu yıl neredeyse Mart ayından sonra hiçbir film yayınlanmadı diyebiliriz, en azından sinemalarda.

    Ayrıca Bkz. "Metacritic, 2020 yılının en kötü 10 oyununu açıkladı"

    Basın kuruluşlarının verdiği inceleme puanlarını derleyen ve film için ortalama bir puan açıklayan Metacritic isimli site, geçtiğimiz saatlerde yılın en kötü filmlerini açıkladı. Listede aslında büyük bir merakla beklenen ama hayal kırıklığı yaratan bir film bulunmuyor. Bunun en büyük sebebi büyük merakla beklenen filmlerin 2021'e ertelenmiş olması elbette.

    Yine de listenin üst sıralarına doğru gidildiği zaman, dünyanın en popüler oyuncularının bulunduğu filmleri görebiliyoruz. Özellikle Robert Downey Jr.'ın Avengers'tan sonra bu şekilde bir lsiteye girmesi hayranlarını üzmüştür. Tam listeyi aşağıda bulabiirsiniz. Filmin üzerine tıklayarak IMDb sayfasına ulaşabilirsiniz.

    1. The Last Days of American Crime - 15
    2. Blumhouse's Fantasy Island - 22
    3. The Tax Collector - 22
    4. Songbird - 26
    5. Dolittle - 26
    6. Jiu Jitsu - 28
    7. Force of Nature - 29
    8. Brahms: The Boy II
    9. Half Brothers - 30
    10. Artemis Fowl - 31
    11. Inheritance - 31
    12. The Kindness of Strangers - 32
    13. The Secret: Dare to Dream - 32
    14. Like a Boss - 33
    15. The Wrong Missy - 33


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    BatuhanDN

    Ayn katlanabilir tabure hem dah basit ve her gelip geçende sana bakmaz

    17 saat önce
    mhzn

    Katlanır tabureyi akıl edememişler herhalde, koy çantana götür istediğin yere,

    18 saat önce
    Gulivers1

    beyin dalgalarıyla da kontrol edilebilseydi süper olurdu

    21 saat önce
    selcuk_

    O garip bacaklı aleti mankenlerin poposuna takınca işi kurtaracaklarını sanmışlar ama yemez.. Kim ister poposundan örümcek ayağı çıkmış gibi ortalıkta dolanmayı? Götürüsü getirisinden fazla.. Tutmaz bu.

    1 gün önce
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 11 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Tenet tam bir şişirilmiş balon bir film.
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 59 dk. ( Mesaj Silindi )
    Dottilleye büyük haksızlık yapılıyor. Geçmiş filmlere göre kıyaslanıyor anladığım kadarıyla. Çocuklar için çok iyi bir film olduğunu düşünüyorum. Bu kadar kötü eleştiriler olmasa büyük gişe yapardı muhtamelen.
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    Samura ii (Abdurrahman AKICI) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    9 kere leyle :D
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dolittle konusunda katılmayacağım. O kadar kötü değildi. Ne beklediğnle alakalı bir şey. Diğer filmlerden birçoğunu görüp de hiçbirini izlemeye tenezzül etmemiştim. Sanırım iyi ki de öyle yapmışım.
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    Clusive 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    RDJ olması üzdü. Ancak çok karışık bir zamanda çıkmasının da etkisi vardır...
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    QuexSeeL (Uğur UZUNER) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Artemis Fowl görünce yine aklıma geldi Judi Dench i nasıl kandırıp kadroya dahil edebildiler acep? Sen bunca yıllık 007JB filmlerinde MI6 başındaki M idin gel bize perilerin başına M ol mu dediler ne yaptılar.
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    androidmakaleniz (Android Makaleniz) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    iyi ki hiçbirini izlememişim
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 11 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Tenet tam bir şişirilmiş balon bir film.
    Yanıtla +4
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    Mithrandir. (Gandalf The White) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    cuties nerede
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    sendemail (umit erdem) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    2020'de bir tek Tenet filmi yok muydu ?
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