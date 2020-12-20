Metacritic, 2020 yılının en kötü 10 oyununu açıkladı

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2020 yılının genel olarak kötü bir yıl olduğunu söylemek sanıyoruz ki çok da yanlış olmaz. Her ne kadar yılın sonlarında en iyilerin olduğu listeler paylaşılsa da yılın kötüleri de önemli bir konu. Basın kuruluşlarının verdiği inceleme puanlarını derleyen ve oyun için ortalama bir puan açıklayan Metacritic isimli site, geçtiğimiz gün yılın en kötü oyunlarını açıkladı.

Ayrıca Bkz. "2020'nin en iyi PlayStation oyunları belli oldu"

Listede bulunan oyunların yanında yazan puanlar; oyuncuların değil, eleştirmenlerin puanı. Kullanıcıların puanına bakıldığında ortaya anlamsız sıralamalar çıakbiliyor ne yazık ki. Bu açıklanan listeye bakınca ise çok da şaşırtıcı bir isim gçrmüyoruz. Sadece Fast & Furious Crossroads isimli oyunun çok daha iyi olması bekleniyordu ancak ne yazık ki ortalama bir oyun olmayı bile başaramadı.

2020 yılının en düşük puanlı 10 oyununu aşağıda bulabilirsiniz

Tiny Racer (Switch) – 29 XIII Remake (Xbox One) – 32 Dawn of Fear (PS4) – 33 Fast & Furious Crossroads (PC) – 34 Arc of Alchemist (Switch) – 36 Remothered: Broken Porcelain (PC) – 39 Tamarin (PS4) – 40 Street Power Soccer (PS4) – 41 Gleamlight (Switch) – 42 The Elder Scrolls: Blades (Switch) – 42

https://www.videogameschronicle.com/news/metacritic-reveals-the-worst-reviewed-games-of-2020/

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