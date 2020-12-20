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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Metacritic, 2020 yılının en kötü 10 oyununu açıkladı

    İyisiyle kötüsüyle, daha çok kötüsüyle bir yılı geride bırakıyoruz. Şu ana kadar hep yılın en iyilerinin olduğu listeleri görmüştük. Şimdi de kötü listelerde sıra.
    1 gün
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    3
    12
    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Metacritic, 2020 yılının en kötü 10 oyununu açıkladı
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    2020 yılının genel olarak kötü bir yıl olduğunu söylemek sanıyoruz ki çok da yanlış olmaz. Her ne kadar yılın sonlarında en iyilerin olduğu listeler paylaşılsa da yılın kötüleri de önemli bir konu. Basın kuruluşlarının verdiği inceleme puanlarını derleyen ve oyun için ortalama bir puan açıklayan Metacritic isimli site, geçtiğimiz gün yılın en kötü oyunlarını açıkladı.

    Ayrıca Bkz. "2020'nin en iyi PlayStation oyunları belli oldu"

    Listede bulunan oyunların yanında yazan puanlar; oyuncuların değil, eleştirmenlerin puanı. Kullanıcıların puanına bakıldığında ortaya anlamsız sıralamalar çıakbiliyor ne yazık ki. Bu açıklanan listeye bakınca ise çok da şaşırtıcı bir isim gçrmüyoruz. Sadece Fast & Furious Crossroads isimli oyunun çok daha iyi olması bekleniyordu ancak ne yazık ki ortalama bir oyun olmayı bile başaramadı.

    2020 yılının en düşük puanlı 10 oyununu aşağıda bulabilirsiniz

    1. Tiny Racer (Switch) – 29
    2. XIII Remake (Xbox One) – 32
    3. Dawn of Fear (PS4) – 33
    4. Fast & Furious Crossroads (PC) – 34
    5. Arc of Alchemist (Switch) – 36
    6. Remothered: Broken Porcelain (PC) – 39
    7. Tamarin (PS4) – 40
    8. Street Power Soccer (PS4) – 41
    9. Gleamlight (Switch) – 42
    10. The Elder Scrolls: Blades (Switch) – 42


    https://www.videogameschronicle.com/news/metacritic-reveals-the-worst-reviewed-games-of-2020/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    androidmakaleniz (Android Makaleniz) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Cyberpunk ta olmalıydı
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    androidmakaleniz (Android Makaleniz) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Cyberpunk ta olmalıydı
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    tobepeople 1 gün ( Mesaj Silindi ) androidmakaleniz
    Fallout 76, No Man's Sky, Mass Effect de aynı bu haldeydi hatta Fifa neredeyse her yıl böyle başlıyor sonradan düzelen oyunlar bunlar. İlk çıktığında yerden yere vurulan oyunlardı hepsi de illa ki bir ya da bir kaç büyük yamaya ihtiyaç olacaktır ama her halükarda düzelteceklerdir!
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    snowtger (Eren ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    2021 oyun ödüllerinde göreceğiz Cyberpunk 2077'nin ne kadar kötü bir oyun olduğunu merak etmeyin :)
    Dinazor bilgisayar ile oynayamayanlar devam etsin ağlamaya. RX 580 gibi kaç senelik bir kart ile orta-yüksek ayarlarda 40-45fps alıyorsam bu hiç te kötü değil.
    Geri kalan bir kaç bug düzeltilmeyecek şeyler değil.
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    evlbleef 1 gün ( Mesaj Silindi ) snowtger
    Oyun yapımının teknik kısımlarına hakim olanların yalancısıyım, bu oyundaki bug'ların tamamen düzeltilmesi oyun sıfırdan yazılmadığı sürece imkansız diyorlar. Kodların temelinde çok fazla sorun varmış. Bakalım gelecek yıllarda haklılar mı göreceğiz.

    Optimizasyonu zamanla biraz halletsinler de sonra bug'lara çok takılmadan oynayıp geçmek lazım
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    münşi (Ramazan Karatopcu) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    CYBERPUNK 2077'yi unutmuşlar. O kadar kötü ki düşün artık
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    joven 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Konsol PC platforumu farketmeksizin çıkan oyunların bir çoğu kötü
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    DH Specialist (Emre ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    1) Cyberpunk
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Boşuna exclusive denmiyor galiba. Konsollar bir numara gibi. :)
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    DH 1. olmalıydı !
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