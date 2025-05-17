HBO'nun yeni suç dizisi Task'ten ilk fragman yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Son yıllarda HBO'da yayınlanan en başarılı yapımlardan biri olan Mare of Easttown'ın yaratıcısı Brad Ingelsby, bu yıl yeni bir diziyle geri dönüyor. Task adını taşıyan bu dizi, yine HBO ekranlarında izleyici iile buluşacak. Eylül ayında yayınlanacak dizi için tanıtım çalışmalarına başlayan HBO, diziden ilk fragmanı paylaştı.

Brad Ingelsby'nin yaratıcısı olduğu dizinin başrolünde Oscar adayı oyuncu Mark Ruffalo yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ona Emilia Jones, Jamie McShane, Sam Keeley, Thuso Mbedu, Raúl Castillo, Martha Plimpton gibi isimler eşlik ediyor.

Sinemada Bu Hafta: 16 Mayıs 2025 1 gün önce eklendi

Task, Eylül Ayında İzleyici ile Buluşacak

Suç türünde bir mini dizi olan Task, yüksek riskli bir görev için bir araya getirilen bir grup ajanın hikâyesini anlatıyor. Farklı bürolardan toplanan bu ajan ve dedektiflerin başına FBI ajanı Tom (Mak Ruffalo) getiriliyor. Philadelphia boyunca gerçekleşen uyuşturucu evi soygunlarını araştıran grup, karşılarında hiç beklemedikleri bir soyguncu buluyor.

Task'in eylül ayında izleyici ile buluşacağı biliniyor fakat şimdilik daha net bir yayın tarihi açıklanmadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.