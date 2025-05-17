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    HBO'nun yeni suç dizisi Task'ten ilk fragman yayınlandı

    HBO'nun bu yıl izleyicilere sunacağı en dikkat çekici yeni dizilerden biri olan Task'ten ilk fragman yayınlandı. Dizinin başrolünü Oscar adayı oyuncu Mark Ruffalo üstleniyor.

    Task Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda HBO'da yayınlanan en başarılı yapımlardan biri olan Mare of Easttown'ın yaratıcısı Brad Ingelsby, bu yıl yeni bir diziyle geri dönüyor. Task adını taşıyan bu dizi, yine HBO ekranlarında izleyici iile buluşacak. Eylül ayında yayınlanacak dizi için tanıtım çalışmalarına başlayan HBO, diziden ilk fragmanı paylaştı.

    Brad Ingelsby'nin yaratıcısı olduğu dizinin başrolünde Oscar adayı oyuncu Mark Ruffalo yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ona Emilia Jones, Jamie McShane, Sam Keeley, Thuso Mbedu, Raúl Castillo, Martha Plimpton gibi isimler eşlik ediyor.

    Task, Eylül Ayında İzleyici ile Buluşacak

    Suç türünde bir mini dizi olan Task, yüksek riskli bir görev için bir araya getirilen bir grup ajanın hikâyesini anlatıyor. Farklı bürolardan toplanan bu ajan ve dedektiflerin başına FBI ajanı Tom (Mak Ruffalo) getiriliyor. Philadelphia boyunca gerçekleşen uyuşturucu evi soygunlarını araştıran grup, karşılarında hiç beklemedikleri bir soyguncu buluyor.

    Task'in eylül ayında izleyici ile buluşacağı biliniyor fakat şimdilik daha net bir yayın tarihi açıklanmadı.

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    Evren7 1 gün önce

    biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz

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    goro1982 2 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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