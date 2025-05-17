HBO'nun yeni suç dizisi Task'ten ilk fragman yayınlandı

Brad Ingelsby'nin yaratıcısı olduğu dizinin başrolünde Oscar adayı oyuncu Mark Ruffalo yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ona Emilia Jones, Jamie McShane, Sam Keeley, Thuso Mbedu, Raúl Castillo, Martha Plimpton gibi isimler eşlik ediyor.
Task, Eylül Ayında İzleyici ile Buluşacak
Suç türünde bir mini dizi olan Task, yüksek riskli bir görev için bir araya getirilen bir grup ajanın hikâyesini anlatıyor. Farklı bürolardan toplanan bu ajan ve dedektiflerin başına FBI ajanı Tom (Mak Ruffalo) getiriliyor. Philadelphia boyunca gerçekleşen uyuşturucu evi soygunlarını araştıran grup, karşılarında hiç beklemedikleri bir soyguncu buluyor.
Task'in eylül ayında izleyici ile buluşacağı biliniyor fakat şimdilik daha net bir yayın tarihi açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz
yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.