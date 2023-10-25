Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 - inceleme: Yıllar geçmesine rağmen hala çok iyi

Sanıyorum ki sizler de benim gibi “nerede o eski oyunlar” veya “artık eskisi kadar keyif alamıyorum oyunlardan” tarzı düşüncelere dalıyorsunuzdur zaman zaman. Bu cümleleri kurarken de geçmişte oynadığınız oyunları düşünürsünüz ve spesifik olarak birkaç oyun aklınıza gelir. Metal Gear serisinin istisnasız her oyunu bu cümleleri bana söyleten ve çocukluğumda büyük yere sahip oyunlar. Her ne kadar küçükken çok da anlamayarak ama hayran kalarak bu oyunları oynasam da nedense büyüyünce açıp tekrar oynamadığım oyunlar oldu. Büyük ihtimalle serinin ağırlığı ve “eskimiştir şimdi nasıl oynayacağım” diye düşünmekten hiç oynamadım. Ancak geçtiğimiz gün çıkışını yapan ve benim de yaklaşık 1 haftadır oynadığım Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 ile birlikte sonunda seriyi baştan oynayabildim. Öncelikle şunu söylemekte fayda var gerçekten de muazzam oyunlar.
Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 nedir sorusuyla aslında incelememize başlayalım. Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 ilk MGS oyunlarının olduğu toplamda 7 oyunluk bir paket. Bu oyunlar remake veya remastered değil öncelikle bunu söylemekte fayda var. Daha doğrusu remaster diyebileceğimiz bazı yenilikler var ancak bence remaster demesek de olur. Bu yüzden oynamayı düşünenleriniz varsa “eski” oyunlar olduğunu unutmayın. Paketin içerisinde sadece oyunlar değil çeşitli ekstralar da bulunuyor dilerseniz liste halinde paket içerisinde neler olduğuna bir bakalım.
Oyunlar
- Metal Gear
- Metal Gear 2: Solid Snake
- Metal Gear Solid (Including VR Missions/Special Missions)
- Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (HD Collection version)
- Metal Gear Solid 3: Snake Eater (HD Collection version)
- Metal Gear (NES/FC version)
- Snake's Revenge
Ekstra
- Metal Gear Solid: Digital Graphic Novel
- Metal Gear Solid 2: Digital Graphic Novel
Dijital Kitap
- Metal Gear Solid: Screenplay Book
- Metal Gear Solid: Master Book
- Metal Gear Solid 2: Screenplay Book
- Metal Gear Solid 2: Master Book
- Metal Gear Solid 3: Screenplay Book
- Metal Gear Solid 3: Master Book
- Metal Gear & Metal Gear 2: Screenplay Book
- Metal Gear & Metal Gear 2: Master Book
Oyun müzikleri
- Metal Gear Solid: Digital Soundtrack
Yani Metal Gear serisine başlamak veya yeniden bu maceraya atılmak isteyenler için tüm gerekli içerikler bulunuyor. Açıkçası kod geldiğinde düşüncem her oyuna girer birer saat bakarım, sonrasında da boş vaktim olursa baştan oynarım hepsini şeklindeydi. Ama küçükken oynadıktan sonra ilk kez oynama fırsatı bulduğum için ve daha açılış ekranından beni heyecanlandırmaya başladığı için daha ilk oyuna farkına varmadan 7-8 saatlik vakit ayırmışım. Ardından da inceleme yetişmeyecek diye istemeyerek kapatıp diğer oyunlara baktım. Boş kalırsam oynarım diye düşündüğüm bu paket, beni bu pakete özel boş vakit yaratma noktasına götürdü ancak elbette pişman değilim bu durumdan.
Oyunlara geldiğimizde eğer daha önce benim gibi oynadıysanız bu oyunları, nostalji hissiyatı ile su gibi akıp giden bir süreç sizi bekliyor diyebilirim ancak daha önce oynamadıysanız biraz zorlanabilirsiniz. Çünkü oyunların hepsi de gerçekten yaşlanmış. MGS 2 sonrası görsel anlamda çok da sırıtmıyor aslında zamanında da ekstrem bir görselliği olduğunun farkındaydık. Ancak önceki oyunlar görsel anlamda bir hayli yaşlanmış, oyunların tamamı ise oynanış anlamında bir hayli yaşlanmış. Bu yüzden daha önce oynamış olsanız bile kendinize biraz vakit vermenizde fayda var. Hem kontrollere alışma hem mekaniklere alışma derken başlangıçta sizi biraz yorabilir.
Aslında hemen sonuç noktasına gelebiliriz çünkü üstünden yıllar geçmiş bu kadar fazla oyunu detaylı anlatmaya gerek yok. Sonuç olarak Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 seriye başlamak isteyenler veya eskileri özleyenler için muazzam bir paket. Özellikle benim gibi seriyi sevenlerdenseniz oyunun eskiliği de hiç batmıyor diyebilirim. Ancak şöyle bir durum var; evet, paket çok güzel ama paketin bu kadar güzel olmasının sebebi oyunların muazzam olması. Pakette çok fazla içeriğin olması dışında öyle büyük bir olay da göremedim. Keşke görsel anlamda daha fazla yenilik olsaydı diye çok fazla iç geçirdim. Bildiğiniz gibi şu sıralar bir de Metal Gear Solid Snake Eater’ın remake versiyonu yapılıyor. Umarım serinin tamamının remake versiyonunu görebiliriz. Ama remake yapılırken bu projenin başında Kojima olmazsa ortaya nasıl bir sonuç çıkar onu da bilemiyorum. Sonuç olarak Nostalji arayanlara veya “eski meski ben dinlemem, oyun dünyasının en iyi serilerinden birine başlayacağım” diyen biriyseniz kesinlikle bu paketi tavsiye ediyorum.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.