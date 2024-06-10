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    Anlık Bildirim

    Metal Gear Solid Delta: Snake Eater oynanış videosu yayınlandı

    Xbox Games Showcase 2024'te uzun zamandır beklenen yeniden yapım Metal Gear Solid Delta: Snake Eater'ın fragmanı gösterildi. Oynanış odaklı olan video, ana karekter The Boss'a ilk bakışı sunuyor.
    Metal Gear Solid Delta: Snake Eater oynanış videosu yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Xbox Games Showcase 2024'te uzun zamandır beklenen Metal Gear Solid Delta: Snake Eater'ın fragmanı gösterildi. 2004 yapımı Metal Gear Solid 3: Snake Eater'ın yeniden yapımı olan oyun orijinal oyuna sadık bir remake olacak.

    Metal Gear Solid Delta: Snake Eater fragmanı yayınlandı

    Fragman oyunun en önemli karakterlerinden biri olan The Boss'a ilk bakışı sunuyor. Yeni oyunda oyuncular, orijinal oyunun stili ve kontrol şemasına ek olarak yeni eklenen, daha modern bir kontrol stilini de seçebilecek. Aynı sürükleyici hikaye ve sürükleyici dünyayı yeni grafikler ve 3D ses efektleriyle sunacak oyun, serinin hayranları tarafından uzun süredir bekleniyor.

    Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, dünya çapında PC, PlayStation 5, Xbox Series X ve Xbox Series S için çıkacak. Fragmanda oyunun çıkış tarihi belirtilmiyor ancak daha önceki bir söylenti oyunun 2025 yılına ertelendiğini belirtiyordu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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