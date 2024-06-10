Metal Gear Solid Delta: Snake Eater oynanış videosu yayınlandı

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater fragmanı yayınlandı
Fragman oyunun en önemli karakterlerinden biri olan The Boss'a ilk bakışı sunuyor. Yeni oyunda oyuncular, orijinal oyunun stili ve kontrol şemasına ek olarak yeni eklenen, daha modern bir kontrol stilini de seçebilecek. Aynı sürükleyici hikaye ve sürükleyici dünyayı yeni grafikler ve 3D ses efektleriyle sunacak oyun, serinin hayranları tarafından uzun süredir bekleniyor.
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, dünya çapında PC, PlayStation 5, Xbox Series X ve Xbox Series S için çıkacak. Fragmanda oyunun çıkış tarihi belirtilmiyor ancak daha önceki bir söylenti oyunun 2025 yılına ertelendiğini belirtiyordu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.