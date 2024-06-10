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Tam Boyutta Gör Xbox Games Showcase 2024'te uzun zamandır beklenen Metal Gear Solid Delta: Snake Eater'ın fragmanı gösterildi. 2004 yapımı Metal Gear Solid 3: Snake Eater'ın yeniden yapımı olan oyun orijinal oyuna sadık bir remake olacak.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater fragmanı yayınlandı

Fragman oyunun en önemli karakterlerinden biri olan The Boss'a ilk bakışı sunuyor. Yeni oyunda oyuncular, orijinal oyunun stili ve kontrol şemasına ek olarak yeni eklenen, daha modern bir kontrol stilini de seçebilecek. Aynı sürükleyici hikaye ve sürükleyici dünyayı yeni grafikler ve 3D ses efektleriyle sunacak oyun, serinin hayranları tarafından uzun süredir bekleniyor.

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Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, dünya çapında PC, PlayStation 5, Xbox Series X ve Xbox Series S için çıkacak. Fragmanda oyunun çıkış tarihi belirtilmiyor ancak daha önceki bir söylenti oyunun 2025 yılına ertelendiğini belirtiyordu.

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Metal Gear Solid Delta: Snake Eater oynanış videosu yayınlandı