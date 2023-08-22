Tam Boyutta Gör Konami, sosyal ağ platformu üzerinden yaptığı açıklamada yeni Metal Gear Solid koleksiyonunun PlayStation 4’e de geleceğini duyurdu. Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty ve Metal Gear Solid 3: Snake Eater’ı içeren Master Collection Vol. 1, PC (Steam), PS5, Xbox Series X/S ve Nintendo Switch’in ardından PS4’e gelecek.

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Yalnızca dijital olarak indirilebilecek

Konami’nin açıklaması oyunları kutulu alanlar için biraz hayal kırıklığı yarattı. Metal Gear Solid collection, dijital olarak indirilmeye açılacak. Yalnız PS4 sürümünün çıkış tarihi paylaşılmadı. Diğer platformlarda 24 Ekim’de çıkacağı zaten biliniyor.

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Master Collection’da orijinal oyunların aslına sadık bir şekilde yeniden tasarlandığı, çok eski olabilecek bazı öğelerin korunacağı söyleniyor. Bu arada Konami, Metal Gear Solid Delta adında bir yapım üzerinde çalışıyor.

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Efsane Metal Gear Solid koleksiyonu PS4'e geliyor