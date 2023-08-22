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    Anlık Bildirim

    Efsane Metal Gear Solid koleksiyonu PS4'e geliyor

    Efsane Metal Gear Solid serisinin en iyilerini bir araya toplayan özel sürüm "Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1", PS4 konsollar için de indirilmeye açılacak.
    Metal Gear Solid Master Collection Vol 1 PS4 Tam Boyutta Gör
    Konami, sosyal ağ platformu üzerinden yaptığı açıklamada yeni Metal Gear Solid koleksiyonunun PlayStation 4’e de geleceğini duyurdu. Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty ve Metal Gear Solid 3: Snake Eater’ı içeren Master Collection Vol. 1, PC (Steam), PS5, Xbox Series X/S ve Nintendo Switch’in ardından PS4’e gelecek.

    Yalnızca dijital olarak indirilebilecek

    Konami’nin açıklaması oyunları kutulu alanlar için biraz hayal kırıklığı yarattı. Metal Gear Solid collection, dijital olarak indirilmeye açılacak. Yalnız PS4 sürümünün çıkış tarihi paylaşılmadı. Diğer platformlarda 24 Ekim’de çıkacağı zaten biliniyor.

    Metal Gear Solid 3 Remake geliyor

    Master Collection’da orijinal oyunların aslına sadık bir şekilde yeniden tasarlandığı, çok eski olabilecek bazı öğelerin korunacağı söyleniyor. Bu arada Konami, Metal Gear Solid Delta adında bir yapım üzerinde çalışıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 4 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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