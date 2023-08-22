Efsane Metal Gear Solid koleksiyonu PS4'e geliyor

Yalnızca dijital olarak indirilebilecek
Konami’nin açıklaması oyunları kutulu alanlar için biraz hayal kırıklığı yarattı. Metal Gear Solid collection, dijital olarak indirilmeye açılacak. Yalnız PS4 sürümünün çıkış tarihi paylaşılmadı. Diğer platformlarda 24 Ekim’de çıkacağı zaten biliniyor.
Metal Gear Solid 3 Remake geliyor
Master Collection’da orijinal oyunların aslına sadık bir şekilde yeniden tasarlandığı, çok eski olabilecek bazı öğelerin korunacağı söyleniyor. Bu arada Konami, Metal Gear Solid Delta adında bir yapım üzerinde çalışıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.