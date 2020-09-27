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    Metforminin kognitif yetenekler üzerindeki etkisi araştırılıyor

    Yeni araştırmaya göre metformin adı verilen diyabet ilacını kullanan kişilerin demans ve kognitif bozukluk oranının, ilaç kullanmayan kişilere göre anlamlı derecede daha az olduğu tespit edildi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Metforminin kognitif yetenekler üzerindeki etkisi araştırılıyor
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    Avustralyalı araştırmacıların yaptığı yeni araştırmaya göre metformin adı verilen diyabet ilacını kullanan kişilerin demans ve kognitif bozukluk oranının, ilaç kullanmayan kişilere göre anlamlı derecede daha az olduğu tespit edildi.

     

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    Metformin, Amerika Birleşik Devletleri’nde en çok reçete edilen ilaç olma özelliğini taşımakla birlikte primer olarak kan şekerini regüle etmek amacıyla reçete ediliyor. Son çalışmalar ise metforminin yaşlanma karşıtı etkilerine ve organizmanın yaşam ömrü üzerindeki etkilerine odaklanmış durumda bulunuyor.

    Analiz çalışmaları

    Metforminin kognitif yetenekler üzerindeki etkisi araştırılıyor
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    The Sydney Memory and Ageing Study adı verilen yeni çalışma ile 2005 yılından itibaren yaşları 70 ila 90 arasında değişen 1.000’inin üzerinde yetişkin takip edildi. Çalışmanın ana amacının metforminin yaşlanma ve bilişsel süreçler üzerindeki etkilerinin incelenmesi oluşturuyordu.

    Araştırmaya katılan 1.037 kişinin 123’ünün diyabeti olduğu ve diyabeti olan kişilerin yaklaşık yarısının metformin kullandığı kaydedildi. Çalışmanın yapıldığı 6 yıllık sürecin sonunda katılımcılar incelendi ve sonuçlara göre metformin alan grubun bilişsel yetilerinin kötüleşme oranı, tedavi almayan diğer gruba oranla anlamlı ölçüde daha az bulundu.

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    Metforminin bilişsel yetiler üzerindeki olumlu etkisinin mekanizması hala gizemini korumasına ve yapılan çalışmalar metforminin demans üzerindeki etkileri için herhangi bir kanıt niteliği taşımamasına rağmen bulgular yeni araştırmaların ve incelemelerin kapılarını aralayabilir. Ayrıca metforminin normal glukoz metabolizmasına sahip kişilerde de kognitif etkiler bakımından benzer sonuçları gösterip göstermeyeceği de bir diğer araştırma konusunu oluşturabilir.

    Avustralyalı araştırmacılar metforminin demans üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla non diyabetik kişiler üzerinde çalışma yapmayı planlıyor. Yeni araştırma Diabetes Care adlı dergide yayımlandı.



    https://care.diabetesjournals.org/content/early/2020/09/14/dc20-0892 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    FlyingUnderpants 3 sa.
    Böyle haberlerin sıklaştığını görmek güzel. Bıktık telefondan. Sağlık ve tıp üzerine haberlerin süreklilik kazanmasını istiyoruz.
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    kayamtky 3 sa.
    Demans ve kognitif bozukluk. Doktoruz ya hepimiz, hemen anladık ne olduğunu.
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 3 sa. kayamtky
    Hocam bildiğim kadarıyla demans -> bunama, kognitif bozukluk -> bilişsel bozukluk. Ama ilk haliyle kullanınca daha havalı oluyor herhalde.
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