Metrobüs hattında kullanılacak yeni aracın testlerine başlandı

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz aylarda metrobüs hattında çalışan otobüslerin yenileneceğini duyuran İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu kapsamda başlattığı çalışmalara devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda metrobüs hattında çift körüklü bir otobüs test edilmişti. Bugün yapılan açıklamada, hali hazırda metrobüs filosunda bulunan Mercedes-Benz CapaCity’lerin yeni modelinin testine de başlandığı duyuruldu.

Tam Boyutta Gör

Kapıları dışa doğru açılıyor

Metrobüs hattında test edilen Mercedes-Benz CapaCity L isimli test aracı, filoda bulunan CapaCity modellerine göre bazı yeni özellikler barındırıyor. 21 metre uzunluğundaki araç, EURO 6 motor ile donatılmış. Ayrıca, aracın ön kapı hariç diğer üç kapısı dışa doğru açılıyor. Söz konusu araçlar 193 yolcu taşıma kapasitesine sahip.

Şimdilik boş haldeyken testlere tabi tutulan Mercedes-Benz CapaCity L modelinin yakıt tüketimi ve yol tutuş özellikleri inceleniyor. Kısa süre sonra kum torbaları yüklenerek test edileceği de verilen bilgiler arasında.

https://www.iett.istanbul/tr/main/news/metrobus-hattinda-yeni-test-araci/2316