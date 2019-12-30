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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Metrobüs hattında kullanılacak yeni aracın testlerine başlandı

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin her gün yüz binlerce İstanbullunun kullandığı metrobüs hattındaki otobüsleri yenileme çalışmaları devam ediyor. Hatta kullanılacak yeni araç test aşamasında.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Metrobüs hattında kullanılacak yeni aracın testlerine başlandı
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    Geçtiğimiz aylarda metrobüs hattında çalışan otobüslerin yenileneceğini duyuran İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu kapsamda başlattığı çalışmalara devam ediyor.

    Geçtiğimiz haftalarda metrobüs hattında çift körüklü bir otobüs test edilmişti. Bugün yapılan açıklamada, hali hazırda metrobüs filosunda bulunan Mercedes-Benz CapaCity’lerin yeni modelinin testine de başlandığı duyuruldu.

    Metrobüs hattında kullanılacak yeni aracın testlerine başlandı
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    Kapıları dışa doğru açılıyor

    Metrobüs hattında test edilen Mercedes-Benz CapaCity L isimli test aracı, filoda bulunan CapaCity modellerine göre bazı yeni özellikler barındırıyor. 21 metre uzunluğundaki araç, EURO 6 motor ile donatılmış. Ayrıca, aracın ön kapı hariç diğer üç kapısı dışa doğru açılıyor. Söz konusu araçlar 193 yolcu taşıma kapasitesine sahip.

    Şimdilik boş haldeyken testlere tabi tutulan Mercedes-Benz CapaCity L modelinin yakıt tüketimi ve yol tutuş özellikleri inceleniyor. Kısa süre sonra kum torbaları yüklenerek test edileceği de verilen bilgiler arasında.



    https://www.iett.istanbul/tr/main/news/metrobus-hattinda-yeni-test-araci/2316 Yorum Yaz
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    hamunpatra 27 dk. en beğenilen
    193 kişi kapasiteli. Ama biz 293 kullanırız
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    Moueson 7 dk.
    İstanbul gerçekten artık bu kadar nüfusu kaldiramiyor. Bit kadar şehirde milyonlarca insan yaşıyor. Artık günün her saatinde trafikten kurtulamiyorsunuz , kaldırımlar da insan selinden dolayı yuruyemiyorsunuz bile. Bence metrobüs , metro , Marmaray v.b bunlar geçici çözümler . Nüfus kontrol altına alınmadıkça durum İstanbul için daha kötü olacak .
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    asdasdqwertyveyaalxyvance 15 dk.
    kapının dışa doğru açılması çok iyi olmuş
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    Galatas4ray 21 dk. hamunpatra
    Tavanı eklemedin herhalde rahat 320
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    matrix52 16 dk. Galatas4ray
    koltukların altına da üç beş kişi koyarız 350 eder
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    hamunpatra 27 dk. en beğenilen
    193 kişi kapasiteli. Ama biz 293 kullanırız
    1 Yanıt Yanıtla +4
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