Metroidvania oyunu Micetopia mobil cihazlar için duyuruldu

Yayıncılığını Ratalaika Games'in yaptığı, geliştiricliğini ise Ninja Rabbit Studio'nun yaptığı metroidvania türündeki oyun Micetopia, geçtiğimiz yıl Kasım ayında yayınlanmıştı. Şimdi de mobil cihazlar için duyuruldu. Mobil tarafındaki yayıncılığı ise Crescent Moon Games üstleniyor.
Ayrıca Bkz. "Kara mizaha sahip macera oyunu Dentures and Demons 2, Android için yayınlandı"
İsminden de anlaşılabileceği gibi oyunda bir fareyi kontrol edeceksiniz ve bazı kötü güçler tarafından ele geçirilen fare halkını kurtarmaya çalışacaksınız. Maceranızda ilerledikçe bazı yeni yeteneklerin kilidini açacaksınız. Genel olarak klasik bir metroidvania türünde olacak oyun.
Oyunun şu anda mobil mağaza sayfaları ne yazık ki açımış değil. Bu yüzden hiçbir ayrıntı bilinmiyor. Çıkış tarihi de aynı şekilde bilinmiyor ancak iOS ve Android cihazlar için yayınlanacağını belirtelim. Nintendo Switch sahipleri ise şu anda 4,99 dolara isterlerse oyunu satın alıp oynayabilirler. Oyun için Twitter'dan yapılan paylaşımları aşağıda bulabilirsiniz.
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.