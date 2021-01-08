Metroidvania oyunu Micetopia mobil cihazlar için duyuruldu

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Yayıncılığını Ratalaika Games'in yaptığı, geliştiricliğini ise Ninja Rabbit Studio'nun yaptığı metroidvania türündeki oyun Micetopia, geçtiğimiz yıl Kasım ayında yayınlanmıştı. Şimdi de mobil cihazlar için duyuruldu. Mobil tarafındaki yayıncılığı ise Crescent Moon Games üstleniyor.

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İsminden de anlaşılabileceği gibi oyunda bir fareyi kontrol edeceksiniz ve bazı kötü güçler tarafından ele geçirilen fare halkını kurtarmaya çalışacaksınız. Maceranızda ilerledikçe bazı yeni yeteneklerin kilidini açacaksınız. Genel olarak klasik bir metroidvania türünde olacak oyun.

Oyunun şu anda mobil mağaza sayfaları ne yazık ki açımış değil. Bu yüzden hiçbir ayrıntı bilinmiyor. Çıkış tarihi de aynı şekilde bilinmiyor ancak iOS ve Android cihazlar için yayınlanacağını belirtelim. Nintendo Switch sahipleri ise şu anda 4,99 dolara isterlerse oyunu satın alıp oynayabilirler. Oyun için Twitter'dan yapılan paylaşımları aşağıda bulabilirsiniz.

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