Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çinli SAIC, 2024'ün ilk yarısında 2,1 milyon adet satış gerçekleştirdi

    Türkiye'de faaliyet gösteren Çinli markalardan biri olan MG'nin ana şirketi SAIC, hem iç pazarda hem de yurt dışı pazarlarda artan satışlarıyla dikkat çekiyor.   

    Çin’in en büyük otomobil üreticilerinden SAIC, global satış performansını artırmaya devam ediyor. 2024 yılının ilk yarısına ait sonuçlarını paylaşan otomotiv devi; Büyüme Getiren Yeni Üçlü olarak isimlendirdiği; kendi markaları, yeni enerji araçları (NEV) ve yurt dışı pazarlarından oluşan üç büyük stratejik alana odaklanarak performansına güç katıyor.

    Şirketin kendi markalarına ait satışları, şirketin satışlarının yüzde 59’unu oluşturarak 1,26 milyon adede, yeni enerjili araç (NEV) satışları yıllık yüzde 29,5 artışla 522 bin adede ve yurt dışı pazarlara yapılan satışlar yıllık yüzde 13,9 artışla 554 bin adede ulaştı. Büyüme Getiren Yeni Üçlü ile yüksek bir ivme yakalayan SAIC; ortak girişimlerden kendine ait markalara, fosil yakıtlı araçlardan elektrikli araçlara ve iç pazardan yurt dışı pazarlara yönelerek başarılı yeni kalkınma modeliyle dikkat çekiyor.

    2018 yılından bu yana SAIC’in yıllık yeni enerjili araç (NEV) satışları 142 bin adetten 1,12 milyona yükseldi. 7 katlık artışa işaret eden bu satış sonuçlarıyla SAIC, global yeni enerjili araç (NEV) satışlarında en üst sıralarda yer aldı. SAIC’in yurt dışı pazarlarına yapılan yıllık satışları 277 bin adetten 1,2 milyon adede yükselerek üç kattan fazla arttı. Ayrıca şirket, yurt dışı satışlarında Çinli otomobil şirketleri arasında en üst sıradaki yerini korudu ve kendine ait markaların satış oranı SAIC’in toplam satışlarının yarısından fazlasını aşarak yüzde 39,5’ten yüzde 55,3’e yükseldi.

    MG Bataryalarında dikkat çekici başarı

    Çinli SAIC, 2024'ün ilk yarısında 2,1 milyon satış gerçekleştirdi
    SAIC’in 2024 Ocak-Haziran dönemindeki yeni enerjili araç (NEV) satışları yıllık yüzde 29,5 artışla 522 bin adede ulaştı. SAIC IM Motors, haziran ayında 6 bin adedin üzerinde satarak yeni yükselen markalarının en üst ligine yükseldi. Yılın ilk yarısındaki toplam satışları yıllık yüzde 135 artışla 22 bin adede ulaştı. SAIC’in binek araç satışları ise yılın ilk yarısında 128 bin adede ulaşarak büyümeye devam etti. SAIC Volkswagen, fosil yakıtlı araçlardaki pazar payını korurken, hibrit ve elektrikli araçlarda da büyük bir atılım yaptı.

    Ocak-Haziran döneminde, hibrit ve elektrikli araç satışları yıllık yüzde 48 artarak 57 bin adede ulaştı. SAIC-GM ise hibrit ve elektrikli araç satışlarında yüzde 85,1’lik bir artışla 47 bin adedi geçti. SAIC çatısı altında yer alan Roewe ve MG markaları, Çin’de “Süper Güvenlikli Batarya Taahhüdü” sürecini başlattı. Bu taahhüt, endüstrinin en yüksek güvenlik standardını temsil ediyor.

    MG, Avrupa'daki istikrarlı büyümesini sürdürüyor

    Çinli SAIC, 2024'ün ilk yarısında 2,1 milyon satış gerçekleştirdi Tam Boyutta Gör
    SAIC’in Ocak-Haziran döneminde yurt dışı pazarlarına yaptığı satışlar yıllık yüzde 13,9 artışla 554 bin adede ulaştı. Şirket böylece Çinli otomobil şirketleri arasında liderliğini sürdürdü. SAIC’in MG markası, Avrupa pazarında Tesla’yı geçerek en çok satılan ilk 20 marka arasına girdi. Aynı zamanda marka, Avrupa’da birçok önemli markanın bir önceki seneye kıyasla satışlarının düştüğü 2024 ilk yarıyılında satışlarını en çok artıran ilk 3 markadan biri oldu. Kızıldeniz Krizi ve AB’nin bu yılın başından itibaren uyguladığı anti-sübvansiyon tarifelerinin etkisine rağmen, MG markasının Avrupa pazarındaki satışları Ocak-Haziran döneminde 120 bin adedin üzerinde gerçekleşti.

    Tüm dünyada otomotiv endüstrisi elektrikliye ve akıllı araç çağına doğru hızla ilerlerken ve Çin’in yeni enerji araçları (NEV) dünyasındaki yükselişiyle birlikte Çin’in otomotiv endüstrisindeki ortak girişimler ve iş birlikleri “ortak teknolojik inovasyon” yaklaşımına dönüştü. Dünyadaki en ileri akıllı elektrikli teknolojilerini elinde tutan SAIC, “teknolojik güçlenme” elde etmek için ortaklarıyla iş birliği anlaşmaları imzaladı.

    Bu anlaşmalar kapsamında; geçtiğimiz mayısta Audi için birden fazla üst seviye akıllı yeni enerjili araç (NEV) ve Gelişmiş Dijital Platformu Audi ile birlikte geliştirmek üzere iş ortaklığı oluşturdu. Geçtiğimiz haziranda ise 40 senedir ortaklığını sürdürdüğü Volkswagen ile ortaklaşa üç adet şarj edilebilir hibrit model ve iki tamamen elektrikli model geliştirmek üzere yeni bir ürün teknolojisi için iş birliği anlaşması imzaladı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    12.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 13 Pro
    Redmi Note 13 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız