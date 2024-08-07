Çinli SAIC, 2024'ün ilk yarısında 2,1 milyon adet satış gerçekleştirdi

Çin’in en büyük otomobil üreticilerinden SAIC, global satış performansını artırmaya devam ediyor. 2024 yılının ilk yarısına ait sonuçlarını paylaşan otomotiv devi; Büyüme Getiren Yeni Üçlü olarak isimlendirdiği; kendi markaları, yeni enerji araçları (NEV) ve yurt dışı pazarlarından oluşan üç büyük stratejik alana odaklanarak performansına güç katıyor.
Şirketin kendi markalarına ait satışları, şirketin satışlarının yüzde 59’unu oluşturarak 1,26 milyon adede, yeni enerjili araç (NEV) satışları yıllık yüzde 29,5 artışla 522 bin adede ve yurt dışı pazarlara yapılan satışlar yıllık yüzde 13,9 artışla 554 bin adede ulaştı. Büyüme Getiren Yeni Üçlü ile yüksek bir ivme yakalayan SAIC; ortak girişimlerden kendine ait markalara, fosil yakıtlı araçlardan elektrikli araçlara ve iç pazardan yurt dışı pazarlara yönelerek başarılı yeni kalkınma modeliyle dikkat çekiyor.
2018 yılından bu yana SAIC’in yıllık yeni enerjili araç (NEV) satışları 142 bin adetten 1,12 milyona yükseldi. 7 katlık artışa işaret eden bu satış sonuçlarıyla SAIC, global yeni enerjili araç (NEV) satışlarında en üst sıralarda yer aldı. SAIC’in yurt dışı pazarlarına yapılan yıllık satışları 277 bin adetten 1,2 milyon adede yükselerek üç kattan fazla arttı. Ayrıca şirket, yurt dışı satışlarında Çinli otomobil şirketleri arasında en üst sıradaki yerini korudu ve kendine ait markaların satış oranı SAIC’in toplam satışlarının yarısından fazlasını aşarak yüzde 39,5’ten yüzde 55,3’e yükseldi.
MG Bataryalarında dikkat çekici başarı
Ocak-Haziran döneminde, hibrit ve elektrikli araç satışları yıllık yüzde 48 artarak 57 bin adede ulaştı. SAIC-GM ise hibrit ve elektrikli araç satışlarında yüzde 85,1’lik bir artışla 47 bin adedi geçti. SAIC çatısı altında yer alan Roewe ve MG markaları, Çin’de “Süper Güvenlikli Batarya Taahhüdü” sürecini başlattı. Bu taahhüt, endüstrinin en yüksek güvenlik standardını temsil ediyor.
MG, Avrupa'daki istikrarlı büyümesini sürdürüyor
Tüm dünyada otomotiv endüstrisi elektrikliye ve akıllı araç çağına doğru hızla ilerlerken ve Çin’in yeni enerji araçları (NEV) dünyasındaki yükselişiyle birlikte Çin’in otomotiv endüstrisindeki ortak girişimler ve iş birlikleri “ortak teknolojik inovasyon” yaklaşımına dönüştü. Dünyadaki en ileri akıllı elektrikli teknolojilerini elinde tutan SAIC, “teknolojik güçlenme” elde etmek için ortaklarıyla iş birliği anlaşmaları imzaladı.
Bu anlaşmalar kapsamında; geçtiğimiz mayısta Audi için birden fazla üst seviye akıllı yeni enerjili araç (NEV) ve Gelişmiş Dijital Platformu Audi ile birlikte geliştirmek üzere iş ortaklığı oluşturdu. Geçtiğimiz haziranda ise 40 senedir ortaklığını sürdürdüğü Volkswagen ile ortaklaşa üç adet şarj edilebilir hibrit model ve iki tamamen elektrikli model geliştirmek üzere yeni bir ürün teknolojisi için iş birliği anlaşması imzaladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.