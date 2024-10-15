Yeni MG ES5 elektrikli SUV tanıtıldı

MG ES5'in kuru ağırlığı versiyona göre 1685 kg ile 1740 kg aralığında değişiyor. 5 noktadan bağlantılı bağımsız arka süspansiyonla gelen modelde 17 veya 18 inçlik alaşımlı jantlar tercih edilebiliyor. Yıl sonuna doğru Çin'de satışa sunulması beklenen ES5'in fiyatı 14 ila 21 bin dolar aralığında olacak.
MG ES5'in iç mekanında minimalist bir yaklaşım karşımıza çıkıyor. Fonksiyon tuşlarına sahip üç kollu direksiyon simidinin hemen arkasında konsola gömülü bir dijital gösterge paneli bulunuyor. Merkezde ise büyük bir dokunmatik multimedya ekranı mevcut. İki adet bardaklık, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, bolca depolama alanı ve panoramik cam tavan gibi özellikler de listede.
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.