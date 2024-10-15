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Tam Boyutta Gör Yeni MG ES5, Çinli markanın Nebula adını verdiği elektrikli araç platformu üzerine inşa edildi. Söz konusu model; 4476 mm uzunluğa, 1849 mm genişliğe, 1621 mm yüksekliğe ve 2730 mm aks mesafesine sahip. Bu kapsamda ZS EV'den 15 cm civarında daha uzun bir araç olduğunu söyleyebiliriz.

MG ES5'in kuru ağırlığı versiyona göre 1685 kg ile 1740 kg aralığında değişiyor. 5 noktadan bağlantılı bağımsız arka süspansiyonla gelen modelde 17 veya 18 inçlik alaşımlı jantlar tercih edilebiliyor. Yıl sonuna doğru Çin'de satışa sunulması beklenen ES5'in fiyatı 14 ila 21 bin dolar aralığında olacak.

Tam Boyutta Gör Elektrikli SUV modelde 125 kW (168 hp) maksimum güç ve 250 Nm tork üreten bir arka elektrik motoru görev yapıyor. 0-100 km/s hızlanmasını 8 saniyede tamamlayan ES5'in azami hızı da 170 km/s ile sınırlandırılmış. CATL-SAIC iş birliğiyle üretilen lityum demir fosfat bataryaların kullanıldığı modelde 49.1 kWsa veya 62.2 kWsa kapasite tercih edilebiliyor. Bu bataryalar Çin'de geçerli olan CLTC normuna göre 425 ile 525 km arasında menzil sunuyor.

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MG ES5'in iç mekanında minimalist bir yaklaşım karşımıza çıkıyor. Fonksiyon tuşlarına sahip üç kollu direksiyon simidinin hemen arkasında konsola gömülü bir dijital gösterge paneli bulunuyor. Merkezde ise büyük bir dokunmatik multimedya ekranı mevcut. İki adet bardaklık, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, bolca depolama alanı ve panoramik cam tavan gibi özellikler de listede.

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Yeni MG ES5 elektrikli SUV tanıtıldı