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    Anlık Bildirim

    Yeni MG ES5 elektrikli SUV tanıtıldı

    Dün ilk görselleri paylaşılan yeni MG ES5 bugün Çin'de resmi olarak tanıtıldı. Daha önce Avrupa'da test edilirken görüntülenen modelin ZS EV'nin yerini alması bekleniyor. 
    Yeni MG ES5 elektrikli SUV tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Yeni MG ES5, Çinli markanın Nebula adını verdiği elektrikli araç platformu üzerine inşa edildi. Söz konusu model; 4476 mm uzunluğa, 1849 mm genişliğe, 1621 mm yüksekliğe ve 2730 mm aks mesafesine sahip. Bu kapsamda ZS EV'den 15 cm civarında daha uzun bir araç olduğunu söyleyebiliriz.

    MG ES5'in kuru ağırlığı versiyona göre 1685 kg ile 1740 kg aralığında değişiyor. 5 noktadan bağlantılı bağımsız arka süspansiyonla gelen modelde 17 veya 18 inçlik alaşımlı jantlar tercih edilebiliyor. Yıl sonuna doğru Çin'de satışa sunulması beklenen ES5'in fiyatı 14 ila 21 bin dolar aralığında olacak.

    Yeni MG ES5 elektrikli SUV tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Elektrikli SUV modelde 125 kW (168 hp) maksimum güç ve 250 Nm tork üreten bir arka elektrik motoru görev yapıyor. 0-100 km/s hızlanmasını 8 saniyede tamamlayan ES5'in azami hızı da 170 km/s ile sınırlandırılmış. CATL-SAIC iş birliğiyle üretilen lityum demir fosfat bataryaların kullanıldığı modelde 49.1 kWsa veya 62.2 kWsa kapasite tercih edilebiliyor. Bu bataryalar Çin'de geçerli olan CLTC normuna göre 425 ile 525 km arasında menzil sunuyor.

    MG ES5'in iç mekanında minimalist bir yaklaşım karşımıza çıkıyor. Fonksiyon tuşlarına sahip üç kollu direksiyon simidinin hemen arkasında konsola gömülü bir dijital gösterge paneli bulunuyor. Merkezde ise büyük bir dokunmatik multimedya ekranı mevcut. İki adet bardaklık, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, bolca depolama alanı ve panoramik cam tavan gibi özellikler de listede.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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