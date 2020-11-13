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    Michael Bay ve Jake Gyllenhaal’in bir aksiyon uyarlamasında bir araya gelebileceği söyleniyor

    Michael Bay ve Jake Gyllenhaal,90'ların aksiyon filmleri çizgisinde bir yapımla sinemaseverlerin karşısına çıkabilir.Filmin, 2005 yılı Danimarka yapımı Ambulancen'in bir uyarlaması olacağı söyleniyor.
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    Sinema ve Dizi
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    Gökhan G.
    Editör
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    Michael Bay ve Jake Gyllenhaal’in bir aksiyon uyarlamasında bir araya gelebileceği söyleniyor

    Bad Boys I-II ve Transformers filmlerlerinden tanıdığımız yönetmen Michael Bay’in, Ambulance adlı bir uyarlama üzerinde çalıştığı belirtildi. 2005 yılı Danimarka yapımı orijinalinden uyarlanacak filmin başrolünde aktör Jake Gyllenhaal’ın oynayabileceği ifade ediliyor.

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    Henüz resmi oyuncu kadrosu ve gösterim tarihi ile ilgili bir detayın bulunmadığı filmin senaryosunun “Chuck ve The Prodigal Son” dizilerinden tanıdığımız Chris Fedak’e emanet edildiği söyleniyor. Haliyle senaryoyla ilgili de bir bilginin bulunmadığı filmin, 90’ların başarılı aksiyon yapımları Speed ve Bad Boys çizgisinde olacağı belirtilmekte.

    Uzunca bir süredir Hollywood versiyonunun yapılacağı konuşulan uyarlama, uygun bir yönetmen bulunamaması nedeniyle hayata geçirilememişti. İşler yolunda giderse Michael Bay ile hayat bulacak filmin Ambulancen adlı 2005 yılı orijinaline ait fragmana aşağıda göz atabilirsiniz.



    https://www.gamesradar.com/uk/michael-bay-to-direct-jake-gyllenhaal-in-new-action-thriller/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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