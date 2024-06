It filmlerinin Pennywise'ı yeni bir diziyle geri dönüyor

Tam Boyutta Gör Usta yazar Stephen King'in en popüler eserlerinden biri olan It, ilki 2017 yılında, ikincisi ise 2019 yılında çıkan iki parçalık bir uyarlamayla beyaz perdeye taşındı. Andy Muschietti'nin yönettiği bu filmler, özellikle de ilk film, beğeniyle karşılandı.

Film uyarlamalarının yakaladığı başarı sayesinde daha da popüler hâle gelen It serisini canlı tutmak isteyen Warner Bros., şimdi de bu evrende geçen bir dizi hazırlıyor. Welcome to Derry adını taşıyan bu dizi için hazırlıkların hız kazanmasıyla birlikte diziye dair ilk detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Welcome to Derry Dizisinde de Pennywise'ı Bill Skarsgård Canlandıracak

Görünen o ki Welcome to Derry, 2010'larda çıkan film uyarlamalarıyla doğrudan bağlantılı olacak. Çünkü It serisinin kabusları süsleyen cani palyaçosu Pennywise'ı, filmlerde de bu karaktere hayata veren Bill Skarsgård canlandıracak.

MAX (eski adıyla HBO Max) platformunda izleyici ile buluşacak olan bu diziyi It filmlerini hazırlayan ekip hazırlıyor. Nitekim dizinin ilk dört bölümünü, It filmlerinin yönetmeni olan Andy Muschietti yönetecek.

Dizinin oyuncu kadrosunda Bill Skarsgård'a Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk ve James Remar.eşlik edecek.

