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    It filmlerinin Pennywise'ı yeni bir diziyle geri dönüyor

    It filmlerinin Pennywise'ı geri dönüyor. Stephen King'in popüler romanıyla bağlantılı bir hikâye anlatacak olan Welcome to Derry dizisinde Pennywise'ı yine Bill Skarsgård canlandıracak.
    It filmlerinin Pennywise'ı geri dönüyor Tam Boyutta Gör
    Usta yazar Stephen King'in en popüler eserlerinden biri olan It, ilki 2017 yılında, ikincisi ise 2019 yılında çıkan iki parçalık bir uyarlamayla beyaz perdeye taşındı. Andy Muschietti'nin yönettiği bu filmler, özellikle de ilk film, beğeniyle karşılandı.

    Film uyarlamalarının yakaladığı başarı sayesinde daha da popüler hâle gelen It serisini canlı tutmak isteyen Warner Bros., şimdi de bu evrende geçen bir dizi hazırlıyor. Welcome to Derry adını taşıyan bu dizi için hazırlıkların hız kazanmasıyla birlikte diziye dair ilk detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

    Welcome to Derry Dizisinde de Pennywise'ı Bill Skarsgård Canlandıracak

    Görünen o ki Welcome to Derry, 2010'larda çıkan film uyarlamalarıyla doğrudan bağlantılı olacak. Çünkü It serisinin kabusları süsleyen cani palyaçosu Pennywise'ı, filmlerde de bu karaktere hayata veren Bill Skarsgård canlandıracak.

    MAX (eski adıyla HBO Max) platformunda izleyici ile buluşacak olan bu diziyi It filmlerini hazırlayan ekip hazırlıyor. Nitekim dizinin ilk dört bölümünü, It filmlerinin yönetmeni olan Andy Muschietti yönetecek.

    Dizinin oyuncu kadrosunda Bill Skarsgård'a Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk ve James Remar.eşlik edecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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