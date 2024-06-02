It filmlerinin Pennywise'ı yeni bir diziyle geri dönüyor

Film uyarlamalarının yakaladığı başarı sayesinde daha da popüler hâle gelen It serisini canlı tutmak isteyen Warner Bros., şimdi de bu evrende geçen bir dizi hazırlıyor. Welcome to Derry adını taşıyan bu dizi için hazırlıkların hız kazanmasıyla birlikte diziye dair ilk detaylar da ortaya çıkmaya başladı.
Welcome to Derry Dizisinde de Pennywise'ı Bill Skarsgård Canlandıracak
Görünen o ki Welcome to Derry, 2010'larda çıkan film uyarlamalarıyla doğrudan bağlantılı olacak. Çünkü It serisinin kabusları süsleyen cani palyaçosu Pennywise'ı, filmlerde de bu karaktere hayata veren Bill Skarsgård canlandıracak.
MAX (eski adıyla HBO Max) platformunda izleyici ile buluşacak olan bu diziyi It filmlerini hazırlayan ekip hazırlıyor. Nitekim dizinin ilk dört bölümünü, It filmlerinin yönetmeni olan Andy Muschietti yönetecek.
Dizinin oyuncu kadrosunda Bill Skarsgård'a Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk ve James Remar.eşlik edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.