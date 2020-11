Mindhunter, Fight Club ve Gone Girl gibi yapımların yönetmeni David Fincher, Netflix ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Tam Boyutta Gör

Özellikle 2020 yılının en popüler eğlence şirketlerinden biri olan Netflix, film ve dizi anlamında şirketine büyük başarılara imza atmış bir ismi daha kattı.

Daha önce Netflix'e özel olarak Mindhunter dizisine imza atmış olan ancak birçok filmini Netflix'te bulabileceğimiz David Fincher, Netflix ile 4 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz saatlerde Premiere'e konuşan başarılı yönetmen, 4 yıl boyunca Netflix'e özel içerikler üreteceğini söyledi.

Geçtiğimiz haftalarda Mindhunter'a büyük bir ihtimalle devam edilmeyeceğini söyleyen Fincher, Mindhunter hakkında konuşmadı ancak büyük bir ihtimalle yine dizinin devamı gelmeyecek çünkü daha önce açıklanan sebep dizinin reytinginin düşük olmasıydı. Eğer Netflix bir karar değişikliği yapmaza büyük ihtimalle yine Mindhunter'ın yeni sezonunu göremeyeceğiz.

David Fincher'ın yeni filmi "Mank" haftaya vizyona girecek ancak 4 Aralık'ta da Netflix'te erişime açılacak. Ayrıca David Fİncher'ın ne kadar başarılı bir yönetmen olduğunu tekrar vurgulamak için daha önce yönetmenliğini yaptığı yapımların bir kısmını tekrar sayalım: Fight Club, Gone Girl, The Social Network, Zodiac, Seven, Mindhunter ve The Curious Case of Benjamin Button.

