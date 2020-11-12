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    Mindhunter, Fight Club ve Gone Girl gibi yapımların yönetmeni David Fincher, Netflix ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

    Mindhunter, Fight Club, Seven ve Gone Girl gibi başarılı yapımlara imza atmış olan, son yılların en iyi yönetmenlerinden David Fincher, Netflix ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
    17 sa.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Mindhunter, Fight Club ve Gone Girl gibi yapımların yönetmeni David Fincher, Netflix ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
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    Özellikle 2020 yılının en popüler eğlence şirketlerinden biri olan Netflix, film ve dizi anlamında şirketine büyük başarılara imza atmış bir ismi daha kattı. 

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    Daha önce Netflix'e özel olarak Mindhunter dizisine imza atmış olan ancak birçok filmini Netflix'te bulabileceğimiz David Fincher, Netflix ile 4 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz saatlerde Premiere'e konuşan başarılı yönetmen, 4 yıl boyunca Netflix'e özel içerikler üreteceğini söyledi.

    Geçtiğimiz haftalarda Mindhunter'a büyük bir ihtimalle devam edilmeyeceğini söyleyen Fincher, Mindhunter hakkında konuşmadı ancak büyük bir ihtimalle yine dizinin devamı gelmeyecek çünkü daha önce açıklanan sebep dizinin reytinginin düşük olmasıydı. Eğer Netflix bir karar değişikliği yapmaza büyük ihtimalle yine Mindhunter'ın yeni sezonunu göremeyeceğiz.

    David Fincher'ın yeni filmi "Mank" haftaya vizyona girecek ancak 4 Aralık'ta da Netflix'te erişime açılacak. Ayrıca David Fİncher'ın ne kadar başarılı bir yönetmen olduğunu tekrar vurgulamak için daha önce yönetmenliğini yaptığı yapımların bir kısmını tekrar sayalım: Fight Club, Gone Girl, The Social Network, Zodiac, Seven, Mindhunter ve The Curious Case of Benjamin Button.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    BlackLead 16 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    ulan daha yeni mindhunter'ı fazla izleyen yok, maliyetini çıkarmıyor diye iptal etmediniz mi?

    millet kaliteli içerikleri anlamıyor ki. izleyici sayısı az olduğu zaman projeler iptal edilecekse boşuna anlaşma sağlanmış
    ulan daha yeni mindhunter'ı fazla izleyen yok, maliyetini çıkarmıyor diye iptal etmediniz mi? [resim] millet kaliteli içerikleri anlamıyor ki. izleyici ...
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    BlackLead 16 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    ulan daha yeni mindhunter'ı fazla izleyen yok, maliyetini çıkarmıyor diye iptal etmediniz mi?

    millet kaliteli içerikleri anlamıyor ki. izleyici sayısı az olduğu zaman projeler iptal edilecekse boşuna anlaşma sağlanmış
    Yanıtla +4
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