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    Anlık Bildirim

    Michael Jackson’ın ilk stüdyo demosu blok zincirinde yer alacak

    Blok zinciri tabanlı çevrim içi müzik platformu Anotherblock tarihte bir ilki gerçekleştiriyor. Michael Jackson’ın ilk stüdyo demosu özel versiyonuyla erişime açılıyor. 
    Bitcoin
    Müzik dünyasının efsaneleri arasına adını yazdıran Michael Jackson ile ilgili önemli bir gelişme yaşanıyor. Efsane ismin ilk stüdyo demosunun blok zinciri tabanlı Anotherblock müzik platformunda yayınlanacağı açıklandı.

    Anotherblock nedir?

    Blok zinciri teknolojilerinin özellikle kripto paraların etkisi ile daha bilinir hale gelmesi önemli projelere de yol göstermişti. Merkeziyetsiz bir yapıda çevrim içi müzik hizmeti sunmayı amaçlayan Audius gibi platformlar bu dönemde ortaya çıkmıştı.

    Bugün blok zinciri tabanlı müzik platformlarının pek esamesi okunmuyor ancak Anotherblock önemli bir hamle yaptı. Michael Jackson’ın henüz 8 yaşındayken 13 Temmuz 1967 tarihinde Big Noy parçası için kaydettiği ilk stüdyo demosu platform üzerinde erişime açılacak.

    Michael Jackson da blok zincirinde yerini aldı Tam Boyutta Gör

    Big Boy (One-Derful Version) adıyla bugün yayınlanan kayıt herkese açık ve sınırlı versiyon olarak iki şekilde hazırlanmış. Platform kullanıcıları 4 gün sürecek bu önemli kampanyada özel kayda sahip olabilecekler. Ayrıca kaydın master teyp görseli de NFT olarak elde edilebilecek. Michael Jackson’ın annesi müzikal miraslarının yeni bir dijital mecrada hayat bulmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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