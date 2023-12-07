Michael Jackson’ın ilk stüdyo demosu blok zincirinde yer alacak

Müzik dünyasının efsaneleri arasına adını yazdıran Michael Jackson ile ilgili önemli bir gelişme yaşanıyor. Efsane ismin ilk stüdyo demosunun blok zinciri tabanlı Anotherblock müzik platformunda yayınlanacağı açıklandı.

Anotherblock nedir?

Blok zinciri teknolojilerinin özellikle kripto paraların etkisi ile daha bilinir hale gelmesi önemli projelere de yol göstermişti. Merkeziyetsiz bir yapıda çevrim içi müzik hizmeti sunmayı amaçlayan Audius gibi platformlar bu dönemde ortaya çıkmıştı.

Audius hacklendi 1 yıl önce eklendi

Bugün blok zinciri tabanlı müzik platformlarının pek esamesi okunmuyor ancak Anotherblock önemli bir hamle yaptı. Michael Jackson’ın henüz 8 yaşındayken 13 Temmuz 1967 tarihinde Big Noy parçası için kaydettiği ilk stüdyo demosu platform üzerinde erişime açılacak.

Tam Boyutta Gör

Big Boy (One-Derful Version) adıyla bugün yayınlanan kayıt herkese açık ve sınırlı versiyon olarak iki şekilde hazırlanmış. Platform kullanıcıları 4 gün sürecek bu önemli kampanyada özel kayda sahip olabilecekler. Ayrıca kaydın master teyp görseli de NFT olarak elde edilebilecek. Michael Jackson’ın annesi müzikal miraslarının yeni bir dijital mecrada hayat bulmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

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Michael Jackson da blok zincirinde yerini aldı