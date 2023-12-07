Michael Jackson’ın ilk stüdyo demosu blok zincirinde yer alacak

Anotherblock nedir?
Blok zinciri teknolojilerinin özellikle kripto paraların etkisi ile daha bilinir hale gelmesi önemli projelere de yol göstermişti. Merkeziyetsiz bir yapıda çevrim içi müzik hizmeti sunmayı amaçlayan Audius gibi platformlar bu dönemde ortaya çıkmıştı.
Bugün blok zinciri tabanlı müzik platformlarının pek esamesi okunmuyor ancak Anotherblock önemli bir hamle yaptı. Michael Jackson’ın henüz 8 yaşındayken 13 Temmuz 1967 tarihinde Big Noy parçası için kaydettiği ilk stüdyo demosu platform üzerinde erişime açılacak.
Big Boy (One-Derful Version) adıyla bugün yayınlanan kayıt herkese açık ve sınırlı versiyon olarak iki şekilde hazırlanmış. Platform kullanıcıları 4 gün sürecek bu önemli kampanyada özel kayda sahip olabilecekler. Ayrıca kaydın master teyp görseli de NFT olarak elde edilebilecek. Michael Jackson’ın annesi müzikal miraslarının yeni bir dijital mecrada hayat bulmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.