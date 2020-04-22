Michael Moore, Dünya Günü kapsamında İnsanlar Gezegeni adlı belgeseli ücretsiz yayınladı

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Ünlü belgesel yapımcısı Michael Moore (Benim Cici Silahım, Fahrenheit 9/11) yönetmenlik koltuğunda Jeff Gibbs’in oturduğu belgesel yapım Planet of The Humans’ı (İnsanlar Gezegeni) YouTube’da ücretsiz yayınlamaya karar verdi. İlk defa 22 Nisan 1970’te kutlanan ve bu yıl ellincisini kucakladığımız Dünya Günü kapsamında yayınlanan belgesel, yenilenebilir enerjinin aslında gösterildiği kadar temiz olmadığı ve israfa neden olduğu tezi üzerinde ilerliyor.

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İlk kez 2019’un Ağustos ayında Traverse City Film Festivali’nde gösterilen yapımı bu yılın ortalarına doğru gösterime sokmayı düşünen Moore, koronavirüs salgını nedeniyle evlerimize kapandığımız şu günlerde insanlık olarak çevre üzerindeki etkilerimizi düşünmeye fırsat bulabileceğimiz beklentisiyle radikal bir karar almış. Belgeselin yayınlanması için uygun olan zamanın bugün olduğunu düşünen yapımcı, kendi YouTube kanalında yayınlamaya karar vermiş. Planet Of the Humans, bir ay süresince platform üzerinden ücretsiz olarak izlenebilecek.

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Alternatif enerji sektörünün iyi niyetli ancak kötü tercihler sonucu “felaketle” sonuçlanan projelerini ekranlara getiren belgesel, yenilenebilir enerji elde etmek için kurulan güneş ve rüzgâr çiftliklerinin kapitalizme kurban verilmiş korkunç taraflarını izleyicilere aktarmaya çalışıyor.

Oldukça farklı bir konuya parmak basan belgesel sizin de ilginizi çekiyorsa aşağıda izleyebilirsiniz. Ancak belgeselde şu an sadece İngilizce altyazı seçeneği bulunduğunu hatırlatalım.

https://deadline.com/2020/04/michael-moore-releases-planet-of-the-humans-documentary-eve-earth-day-1202913761/

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