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    Amazon Prime Video, Arda Turan belgeselini duyurdu!

    Amazon Prime Video'da yayınlanacak ilk Türk yapımı belgesel duyuruldu. Arda Turan: Yüzleşme ismindeki belgesel, Arda Turan'ın başarılarını ve hatalarını anlatacak.
    Amazon Prime Video, Arda Turan belgeselini duyurdu! Tam Boyutta Gör
    Amazon’un dijital içerik platformu Prime Video’ya özel olarak hazırlanan ilk Türk yapımı belgesel duyuruldu. Arda Turan: Yüzleşme ismindeki belgesel, Arda Turan’ın futbolculuk kariyeri ve yaşadığı olumlu, olumsuz olayları anlatacak.

    Prime Video, oldukça kaliteli futbol belgesellerine ev sahipliği yapıyor. Arsenal, Manchester City ve Bayern Münih’in başarılarının perde arkası anlatan belgeseller yayınlandı. Lewandowski ve Giannis Antetokounmpo’ya özel belgeseller gösterime girdi.

    Arda Turan: Yüzleşme (Arda Turan: Confrontation) belgeseli Arda Turan’ın hem başarılarını hem de hatalarını anlatacak. Arda Turan, bu belgeseli, “Sadece başarılarımı ve hatalarımı anlatan bir belgesel değil. Bu, kendimle yüzleşme hikayem” olarak tanımlıyor. İzleyiciler belgeselde, başarılı bir futbolcunun zaferlerini, karşılaştığı zorlukları ve kararlı ruhuna şahit olurken aynı zamanda hatalarını ve kariyeri hakkındaki itiraflarını da keşfedecekler. Belgesel, Arda Turan'ın saha içinde ve dışındaki inişleri ve çıkışlarını ele alacak.

    Belgeselin konsept tasarımını Okan Can Yantır üstlenirken yönetmenlik koltuğunda Umut Aral oturuyor. Yayın tarihi henüz açıklanmadı.

    Arda Turan belgeselle ilgili yaptığı paylaşımda; “Ben, Arda Turan. Bu hayatta büyük mutluluklar yaşadım, sayısız başarılar elde ettim; sevindim, üzüldüm, güldüm, ağladım. Çok sevdim, çok fazla sevildim. Yanlış anlattım bazen de yanlış anlaşıldım. Bu, sadece başarılarımı ve hatalarımı anlatan bir belgesel değil. Bu, kendimle yüzleşme hikayem. Beni ben yapan her şeyle, beni ben yapan herkesle birlikte.” ifadelerini kullandı.

    Prime Video Ülke Müdürü Alptuğ Çopuroğlu ise “Prime Video’nun geniş spor belgeselleri koleksiyonuna ilk Türk Original belgeselini eklemekten dolayı gurur duyuyoruz. Prime Video, bu belgesel sayesinde Arda Turan'ın hayatının ve kariyerinin sahne arkasına erişim sağlarken aynı zamanda Turan’ın çok tartışılan anlarını da ortaya koyacak. Yeni Türk Original belgeselimizle Türkiye'nin en başarılı futbolcularından birinin başarılı ve beklenmedik yönlerini Prime Video üyelerine özel olarak göstereceğimiz için gurur duyuyoruz," açıklamasını yaptı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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