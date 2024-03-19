Amazon Prime Video, Arda Turan belgeselini duyurdu!

Tam Boyutta Gör Amazon’un dijital içerik platformu Prime Video’ya özel olarak hazırlanan ilk Türk yapımı belgesel duyuruldu. Arda Turan: Yüzleşme ismindeki belgesel, Arda Turan’ın futbolculuk kariyeri ve yaşadığı olumlu, olumsuz olayları anlatacak.

Prime Video, oldukça kaliteli futbol belgesellerine ev sahipliği yapıyor. Arsenal, Manchester City ve Bayern Münih’in başarılarının perde arkası anlatan belgeseller yayınlandı. Lewandowski ve Giannis Antetokounmpo’ya özel belgeseller gösterime girdi.

Arda Turan: Yüzleşme (Arda Turan: Confrontation) belgeseli Arda Turan’ın hem başarılarını hem de hatalarını anlatacak. Arda Turan, bu belgeseli, “Sadece başarılarımı ve hatalarımı anlatan bir belgesel değil. Bu, kendimle yüzleşme hikayem” olarak tanımlıyor. İzleyiciler belgeselde, başarılı bir futbolcunun zaferlerini, karşılaştığı zorlukları ve kararlı ruhuna şahit olurken aynı zamanda hatalarını ve kariyeri hakkındaki itiraflarını da keşfedecekler. Belgesel, Arda Turan'ın saha içinde ve dışındaki inişleri ve çıkışlarını ele alacak.

Belgeselin konsept tasarımını Okan Can Yantır üstlenirken yönetmenlik koltuğunda Umut Aral oturuyor. Yayın tarihi henüz açıklanmadı.

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Arda Turan belgeselle ilgili yaptığı paylaşımda; “Ben, Arda Turan. Bu hayatta büyük mutluluklar yaşadım, sayısız başarılar elde ettim; sevindim, üzüldüm, güldüm, ağladım. Çok sevdim, çok fazla sevildim. Yanlış anlattım bazen de yanlış anlaşıldım. Bu, sadece başarılarımı ve hatalarımı anlatan bir belgesel değil. Bu, kendimle yüzleşme hikayem. Beni ben yapan her şeyle, beni ben yapan herkesle birlikte.” ifadelerini kullandı.

Prime Video Ülke Müdürü Alptuğ Çopuroğlu ise “Prime Video’nun geniş spor belgeselleri koleksiyonuna ilk Türk Original belgeselini eklemekten dolayı gurur duyuyoruz. Prime Video, bu belgesel sayesinde Arda Turan'ın hayatının ve kariyerinin sahne arkasına erişim sağlarken aynı zamanda Turan’ın çok tartışılan anlarını da ortaya koyacak. Yeni Türk Original belgeselimizle Türkiye'nin en başarılı futbolcularından birinin başarılı ve beklenmedik yönlerini Prime Video üyelerine özel olarak göstereceğimiz için gurur duyuyoruz," açıklamasını yaptı.

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Amazon Prime Video, Arda Turan belgeselini duyurdu!