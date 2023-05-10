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    Netflix'ten Schwarzenegger'ı anlatan belgesel dizi: Arnold

    Netflix, Terminatör filmiyle hafızalara kazınan Arnold Schwarzenegger'ın hayatı ve kariyeri hakkında üç bölümlük bir belgesel dizi yayınlayacak. Arnold, Haziran ayında izleyicilerle buluşacak.
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    Netflix'ten Schwarzenegger'ı anlatan belgesel dizi: Arnold Tam Boyutta Gör
    Popüler dijital yayın platformu Netflix, Arnold Schwarzenegger hakkında "Arnold" adlı bir belgesel dizi yayınlamaya hazırlanıyor. Üç bölümden oluşan dizinin ilk gösterimi 7 Haziran'da yapılacak.

    Proje, Terminatör filmiyle hafızalara kazınan efsane aktörün Avusturya'nın kırsal kesiminde başlayan ve Amerikan rüyasının zirvesine kadar uzanan yolculuğunu aktaracak.

    Netflix'ten Schwarzenegger'ı anlatan belgesel dizi: Arnold Tam Boyutta Gör

    Her yönüyle ekrana taşınacak

    Arnold belgeseli Schwarzenegger'ın vücut geliştirme tutkusunu, Hollywood'daki zaferini, siyasi kariyerini ve elbette ki ailesini ekrana yansıtacak.

    Lesley Chilcott'un yönettiği ve Allen Hughes'un yapımcılığını üstlendiği dizi, sadece Schwarzenegger'ın kendisiyle değil, çevresindeki insanlarla da samimi ve derinlemesine röportajlar içeriyor.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    rocky_balbao 6 saat önce

    TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten

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    E_Y_B_H_P_T 12 saat önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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