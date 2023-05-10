Netflix'ten Schwarzenegger'ı anlatan belgesel dizi: Arnold

Proje, Terminatör filmiyle hafızalara kazınan efsane aktörün Avusturya'nın kırsal kesiminde başlayan ve Amerikan rüyasının zirvesine kadar uzanan yolculuğunu aktaracak.
Her yönüyle ekrana taşınacak
Arnold belgeseli Schwarzenegger'ın vücut geliştirme tutkusunu, Hollywood'daki zaferini, siyasi kariyerini ve elbette ki ailesini ekrana yansıtacak.
Lesley Chilcott'un yönettiği ve Allen Hughes'un yapımcılığını üstlendiği dizi, sadece Schwarzenegger'ın kendisiyle değil, çevresindeki insanlarla da samimi ve derinlemesine röportajlar içeriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten
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