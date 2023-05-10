Netflix'ten Schwarzenegger'ı anlatan belgesel dizi: Arnold

Tam Boyutta Gör Popüler dijital yayın platformu Netflix, Arnold Schwarzenegger hakkında "Arnold" adlı bir belgesel dizi yayınlamaya hazırlanıyor. Üç bölümden oluşan dizinin ilk gösterimi 7 Haziran'da yapılacak.

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Proje, Terminatör filmiyle hafızalara kazınan efsane aktörün Avusturya'nın kırsal kesiminde başlayan ve Amerikan rüyasının zirvesine kadar uzanan yolculuğunu aktaracak.

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Her yönüyle ekrana taşınacak

Arnold belgeseli Schwarzenegger'ın vücut geliştirme tutkusunu, Hollywood'daki zaferini, siyasi kariyerini ve elbette ki ailesini ekrana yansıtacak.

Lesley Chilcott'un yönettiği ve Allen Hughes'un yapımcılığını üstlendiği dizi, sadece Schwarzenegger'ın kendisiyle değil, çevresindeki insanlarla da samimi ve derinlemesine röportajlar içeriyor.

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