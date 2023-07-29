Eski Nissan CEO'sunun Japonya'dan kaçışını konu alan dizinin fragmanı yayınlandı

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Eski Nissan CEO'su Carlos Ghosn hakkındaki "Wanted: The Escape of Carlos Ghosn" isimli dört bölümlük belgesel mini dizi 25 Ağustos'ta Apple TV+ platformunda yayınlanmaya başlayacak. Dizi sadece Ghosn'un üst düzey yöneticilik kariyerinin sonu olan Japonya'dan kaçışını değil, aynı zamanda genel olarak hayat yolculuğunu da konu alacak.

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Yayınlanan fragman Carlos Ghosn'u dünyanın en iyi otomotiv yöneticisi olarak tanımlamakla kalmıyor, aynı zamanda onu Bill Gates'in bilişim sektörü için taşıdığı önemle kıyaslanabilecek bir bir figür olarak lanse ediyor. Ayrıca Ghosn'u Lübnan'a kaçmak zorunda bırakan 2018 tarihli mali yolsuzluk suçlamalarının deneyimli yöneticinin hayatını alt üst ettiği belirtiliyor.

Müzik aleti kutusunda Lübnan'a kaçtı

Nissan ve Renault'nun eski tepe yöneticisi Ghosn, 2018 yılında mali suçlarla itham edildi ve 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı. Ancak kendisi suçlamaları kabul etmedi ve ev hapsinden kaçtı. Eski bir subay tarafından özel bir uçakla, bir müzik aleti kutusuna saklanarak önce Türkiye'ye, ardından da Lübnan'a götürüldüğüne inanılıyor. Carlos Ghosn bugün hala Lübnan'da.

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Eski Nissan CEO'sunun kaçışını konu alan dizinin fragmanı çıktı