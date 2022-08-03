MicroStrategy 1 milyar dolar zarar etti, Michael Saylor görevi bıraktı

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Kripto para dünyasının kurumsallar tarafından benimsenmesi konusunda en önemli adımlardan birisi olarak kabul edilen ancak aynı zamanda piyasayı çökerten adam olarak kıysasıya eleştirilen MicroStrategy önemli bir değişikliğe gidiyor.

Michael Saylor görevi bıraktı

MicroStrategy tarafından açıklanan ikinci çeyrek mali tablolarda firmanın 129699 BTC sahibi olduğu görüldü. Yani yan firmalar üzerinden satış yaptı iddialarının aksine firma herhangi bir satış yapmamış. Toplamda firmanın elinde 3 milyar dolarlık BTC var.

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Bu yıl yaşanan büyük düşüşten MicroStrategy de nasibini aldı. Firma yaklaşık 914 milyon dolar zarar etti zira BTC varlıklarının ortalaması 30 bin dolar civarındaydı. Firmanın toplam geliri ise 122 milyon dolar oldu.

Diğer bir gelişme ise 1989 yılından bu yana firmanın başında olan Michael Saylor’un görevi bırakması oldu. Uzun süredir kripto para teknolojisini destekleyen ünlü isim bundan sonra Yönetim Kurulu Başkanı olarak devam edecek. Ayrıca kripto paralar konusunda daha aktif olaağını söylüyor.

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