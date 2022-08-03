Robinhood borsası büyük işten çıkarmaya hazırlanıyor

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Parlak geçen 2021 yılının ardından çöküşün başladığı 2022 yılı kripto para borsaları için hiç de iyi geçmiyor. Finansal gücü olmayanlar batarken güçlü olanlar ise iş gücünü keserek zararı en az hasarla atlatmaya çalışıyor.

Robinhood küçülüyor

Komisyonsuz hisse ticareti ile başladığı macerasına 2018 yılında kripto paraları ekleyen Robinhood borsası geçen yıl da halka açılmıştı. Kötü giden 2022 ile hisseler dibe vururken işten çıkarmalar da gecikmedi.

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Robinhood borsası Nisan ayında iş gücünün yüzde 9’unu keseceğini duyurmuştu. Finansal durum düzelmeyince bu rakam yüzde 23 seviyesine duyurdu. Yani neredeyse dörtte biri diyebiliriz.

İşten çıkarılan çalışanlar 1 Ekim tarihine kadar ilişiğini kesmiş olacak. Gün içerisinde finansal tablolarını açıklayacak olan borsanın beklentilerin altında kalacağı tahmin ediliyor. Hisseleri neredeyse yarı fiyatından aşağı düşen Robinhood bu gelişmelerle bir miktar yükseliş yaşadı.

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