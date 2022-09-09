Michelin, yüzde 100 sürdürülebilir lastikler için ilk adımı attı

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Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden biri olan Michelin, plastik ve tekstil polimerlerinin yaşam döngüsünde devrim yaratacak yenilikçi biyo-endüstriyel çözümlere öncülük eden Fransız şirket Carbios ile yüzde 100 sürdürülebilir lastikler geliştirmeye yönelik ilk adımı attı.

Michelin, teknik gereksinimlerini karşılayacak yüksek mukavemetli lastik elyafları üretmek için, Carbios’un PET plastik atıklarının kullanımında uyguladığı enzimatik geri dönüşüm sürecini başarıyla test edip uyguladığını açıkladı.

Carbios’un faydalandığı enzimatik geri dönüşüm işleminde; çeşitli plastik veya tekstil ürünlerinden (şişeler, kaplar, polyester giysiler gibi) meydana gelen PET atıkları depolimerize* edebilen bir enzim kullanılıyor. Her türden PET atığının sonsuza değin dönüştürülebilmesine olanak tanıyan bu inovasyon, aynı zamanda yüzde 100 geri dönüştürülmüş ve yüzde 100 geri dönüştürülebilir PET ürünlerinin de işlenmemiş PET kalitesinde üretilmesine olanak sağlıyor.

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Elde edilen teknik elyaf, aynı prototiple üretilen ve işlem görmemiş PET ile aynı kaliteye sahip. Yüksek dirençli bu polyester, kırılma direnci, sertliği ve termal stabilitesi nedeniyle özellikle lastikler için uygunluk gösteriyor.

Lastiklerde kullanılmak üzere geri dönüştürülmüş teknik elyaf üreten ve test eden ilk şirket olan Michelin, 2030 yılına kadar yüzde 40 ve 2050 yılına kadar yüzde 100 sürdürülebilir (yenilenebilir veya geri dönüştürülmüş kaynaklardan gelen) malzemeler kullanma taahhüdünü sürdürüyor. Bu gelişme ile sürdürülebilirlik hedeflerine bir adım daha yaklaşan Michelin, aynı zamanda lastiklerin döngüsel ekonomiye dahil olmasına da katkı sunmaya devam edecek.

Dünya çapında her yıl 1,6 milyar otomobil lastiği satılıyor (tüm lastik üreticilerinin toplamı). Bu lastiklerde yer alan pet elyafları elde etmek için her yıl 800.000 ton PET kullanılıyor. Yeni uygulama Michelin’de hayata geçirildiğinde, yılda yaklaşık 3 milyar plastik şişe, şirketin lastiklerinde kullanılmak üzere teknik elyaflara dönüştürülebilecek.

*Depolimerizasyon, organik materyallerin hidrokarbon ve amino asit gibi basit moleküllerine ayrıştırılması anlamına geliyor.

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Michelin, yüzde 100 sürdürülebilir lastikler için ilk adımı attı