Mercedes ve Rivian, Avrupa'da elektrikli minibüs üretmek için iş birliği yapacak

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Otomotiv dünyasında elektrikli araç geliştirmeye yönelik iş birlikleri artıyor. Son olarak Mercedes ve Rivian'dan bu yönde bir duyuru geldi. Niyet mektubu imzaladıklarını belirten taraflar, her şeyin yolunda gitmesi halinde Avrupa için elektrikli minibüs üretmek için ortak bir şirket kuracaklar.

Verilen bilgiye göre şirketler Orta veya Doğu Avrupa'da sadece elektrikli araç üretecek bir tesis oluşturacak. Bunun için Mercedes'in sahip olduğu bir fabrikadan yararlanılacağı belirtiliyor ancak hangisi olduğu henüz net değil. Söz konusu tesiste hem Mercedes hem de Rivian için üretim yapılacağı belirtiliyor.

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Ortaklık konusundaki zaman çizelgesi henüz belirsiz. Öyle ki Mercedes'in basın bülteninde üretimin önümüzdeki birkaç yıl içerisinde "başlamayacağı" belirtilmiş. Bunun dışında fabrika ile bildiğimiz şey ise burada en az iki farklı model üretileceği. Bunlardan bir tanesi Mercedes'in VAN.EA platformunu diğeri de Rivian'ın ikinci nesil RLV (Rivian Lightt Van) platformunu temel alacak.

Mercedes ve Rivian, bu ortaklık sayesinde elektrikli minibüs üretimi için gerekli yatırım ve giderleri paylaşarak hem elektrikli minibüs maliyetini düşürmeyi hem de üretimi hızlandırmayı hedefliyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu bir ön anlaşma sayılır ve ortaklık şartları - eğer olacaksa - henüz netleşmiş değil. Bu konuda ilerleyen süreçte yeni bilgiler ortaya çıkacaktır.

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Mercedes ve Rivian, Avrupa'da elektrikli minibüs üretecek