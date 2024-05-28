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    Micron, Japonya'daki yeni DRAM fabrikası için 5,1 milyar dolar yatırım yapacak

    ABD’li Micron Technology, 2027 yılına kadar Japonya'daki yeni DRAM bellek yongası fabrikasına 5,1 milyar dolar yatırım yapacak. Bu, ülkenin hedefleri için de önemli bir yatırım.
    Micron’dan Japonya'ya 5,1 milyar dolarlık DRAM yatırımı Tam Boyutta Gör
    Japonya son dönemlerde yarı iletken teknolojisinde önemli adımlar atıyor. Sekiz büyük Japon şirketinin (Denso, Kioxia, MUFG Bank, NEC, NTT, SoftBank, Sony ve Toyota) desteğiyle kurulan devlet tarafından finanse edilen çip üreticisi Rapidus, 2nm ve 1nm için geliştirme faaliyetlerine devam ediyor ve IBM gibi devlerle ortaklıklar kuruyor. Öte yandan ülke, kendi topraklarına yeni yatırımlar çekmeye de çalışıyor. Bu bağlamda ABD’li bellek üreticisi Micron’un, Japonya’ya 5,1 milyar dolarlık yatırım yapacağı belirtiliyor.

    Micron’dan Japonya’ya yatırım

    Resmi bir açıklama olmasa da gelen son raporlar Micron Technology'nin Japonya'nın Hiroşima bölgesinde DRAM çipleri üretmek üzere yeni bir fabrika inşa edeceğini söylüyor. Bu yeni tesisin en erken 2027 yılına kadar faaliyete geçeceği söylenirken planlanan toplam yatırımın ise 600 milyar ila 800 milyar yen veya yaklaşık 5,1 milyar dolar civarında olması bekleniyor.

    Micron’un tesisin inşasına 2026 yılında başlayacağı ve aynı zamanda üretim için EUV litografi makinelerini kullanacağına da dikkat çekiliyor. Micron’un bu yatırım kararına Japon hükümetinin de 1,3 milyar dolarlık sübvansiyon paketi ile destek vereceği aktarılıyor. Geçtiğimiz yıl bu fonun Micron'un ASML'nin önde gelen EUV litografi makinelerini kullanmasına yardımcı olacağı söylenmişti.

    Micron’un kuracağı üretim tesisi üretken yapay zeka, veri merkezleri ve kendi kendine sürüş teknolojileri için önemli olacak. Bununla birlikte esasında bu yatırımın ilk olarak 2024’te yapılması planlanmıştı ancak piyasa koşulları nedeniyle süreçte gecikmeler yaşandı. Ek olarak Micron’un halihazırda Japonya’daki konumu da güçlü. Firma, yaklaşık on yıl önce büyük bir Japon DRAM üreticisi olan Elpida’yi satın almıştı. Şimdilerde Micron, ülkede 4.000'den fazla mühendis ve teknisyene sahip.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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