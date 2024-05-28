Micron, Japonya'daki yeni DRAM fabrikası için 5,1 milyar dolar yatırım yapacak

Micron’dan Japonya’ya yatırım
Resmi bir açıklama olmasa da gelen son raporlar Micron Technology'nin Japonya'nın Hiroşima bölgesinde DRAM çipleri üretmek üzere yeni bir fabrika inşa edeceğini söylüyor. Bu yeni tesisin en erken 2027 yılına kadar faaliyete geçeceği söylenirken planlanan toplam yatırımın ise 600 milyar ila 800 milyar yen veya yaklaşık 5,1 milyar dolar civarında olması bekleniyor.
Micron’un tesisin inşasına 2026 yılında başlayacağı ve aynı zamanda üretim için EUV litografi makinelerini kullanacağına da dikkat çekiliyor. Micron’un bu yatırım kararına Japon hükümetinin de 1,3 milyar dolarlık sübvansiyon paketi ile destek vereceği aktarılıyor. Geçtiğimiz yıl bu fonun Micron'un ASML'nin önde gelen EUV litografi makinelerini kullanmasına yardımcı olacağı söylenmişti.
Micron’un kuracağı üretim tesisi üretken yapay zeka, veri merkezleri ve kendi kendine sürüş teknolojileri için önemli olacak. Bununla birlikte esasında bu yatırımın ilk olarak 2024’te yapılması planlanmıştı ancak piyasa koşulları nedeniyle süreçte gecikmeler yaşandı. Ek olarak Micron’un halihazırda Japonya’daki konumu da güçlü. Firma, yaklaşık on yıl önce büyük bir Japon DRAM üreticisi olan Elpida’yi satın almıştı. Şimdilerde Micron, ülkede 4.000'den fazla mühendis ve teknisyene sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.