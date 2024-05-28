Micron, Japonya'daki yeni DRAM fabrikası için 5,1 milyar dolar yatırım yapacak

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Tam Boyutta Gör Japonya son dönemlerde yarı iletken teknolojisinde önemli adımlar atıyor. Sekiz büyük Japon şirketinin (Denso, Kioxia, MUFG Bank, NEC, NTT, SoftBank, Sony ve Toyota) desteğiyle kurulan devlet tarafından finanse edilen çip üreticisi Rapidus, 2nm ve 1nm için geliştirme faaliyetlerine devam ediyor ve IBM gibi devlerle ortaklıklar kuruyor. Öte yandan ülke, kendi topraklarına yeni yatırımlar çekmeye de çalışıyor. Bu bağlamda ABD’li bellek üreticisi Micron’un, Japonya’ya 5,1 milyar dolarlık yatırım yapacağı belirtiliyor.

Micron’dan Japonya’ya yatırım

Resmi bir açıklama olmasa da gelen son raporlar Micron Technology'nin Japonya'nın Hiroşima bölgesinde DRAM çipleri üretmek üzere yeni bir fabrika inşa edeceğini söylüyor. Bu yeni tesisin en erken 2027 yılına kadar faaliyete geçeceği söylenirken planlanan toplam yatırımın ise 600 milyar ila 800 milyar yen veya yaklaşık 5,1 milyar dolar civarında olması bekleniyor.

Micron’un tesisin inşasına 2026 yılında başlayacağı ve aynı zamanda üretim için EUV litografi makinelerini kullanacağına da dikkat çekiliyor. Micron’un bu yatırım kararına Japon hükümetinin de 1,3 milyar dolarlık sübvansiyon paketi ile destek vereceği aktarılıyor. Geçtiğimiz yıl bu fonun Micron'un ASML'nin önde gelen EUV litografi makinelerini kullanmasına yardımcı olacağı söylenmişti.

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Micron’un kuracağı üretim tesisi üretken yapay zeka, veri merkezleri ve kendi kendine sürüş teknolojileri için önemli olacak. Bununla birlikte esasında bu yatırımın ilk olarak 2024’te yapılması planlanmıştı ancak piyasa koşulları nedeniyle süreçte gecikmeler yaşandı. Ek olarak Micron’un halihazırda Japonya’daki konumu da güçlü. Firma, yaklaşık on yıl önce büyük bir Japon DRAM üreticisi olan Elpida’yi satın almıştı. Şimdilerde Micron, ülkede 4.000'den fazla mühendis ve teknisyene sahip.

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Micron’dan Japonya'ya 5,1 milyar dolarlık DRAM yatırımı