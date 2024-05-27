Çin yonga yatırımlarına 47 milyar dolar ayırıyor

Çin hükümeti vites arttırıyor
Gelen bilgilere göre Maliye Bakanlığı öncülüğünde, yonga üretim ekipmanlarına destek olmak amacıyla 47 milyar dolarlık yeni bir yatırım fonu kuruldu. Fon 6 büyük bankanın yatırımlarıyla oluşturuldu. Maliye Bakanlığı ise 6 milyar dolarla katkı yaptı.
2014 yılından bu yana ülkede kurulan en büyük fon olma özelliğine sahip Büyük Fon, hükümetin Entegre Devre Yatırım Programının üçüncü aşaması. Şimdiden SMIC ve Hua Hong firmalarına ekipman için destek sağlanmış durumda. İlerleyen dönemde bu yatırımların meyveleri toplanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.