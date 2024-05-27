Çin yonga yatırımlarına 47 milyar dolar ayırıyor

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Tam Boyutta Gör Ağır ABD ambargoları altında olan Çin ne olursa olsun yonga teknolojileri geliştirmekten vazgeçmiyor. Biraz eski üretim teknikleri ile olsa da yerel pazarda Nvidia gibi devlere kafa tutan Çinli üreticiler için hükümet kesenin ağzını açtı.

Çin hükümeti vites arttırıyor

Gelen bilgilere göre Maliye Bakanlığı öncülüğünde, yonga üretim ekipmanlarına destek olmak amacıyla 47 milyar dolarlık yeni bir yatırım fonu kuruldu. Fon 6 büyük bankanın yatırımlarıyla oluşturuldu. Maliye Bakanlığı ise 6 milyar dolarla katkı yaptı.

Nvidia’dan Çin’e özel hamle 1 gün önce eklendi

2014 yılından bu yana ülkede kurulan en büyük fon olma özelliğine sahip Büyük Fon, hükümetin Entegre Devre Yatırım Programının üçüncü aşaması. Şimdiden SMIC ve Hua Hong firmalarına ekipman için destek sağlanmış durumda. İlerleyen dönemde bu yatırımların meyveleri toplanacak.

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Çin hükümeti yonga teknolojilerinde gaza bastı