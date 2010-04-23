Microsoft 2010 mali yılı 3. çeyreğinde 4.01 milyar dolar net kâr elde etti

Yazılım devi Microsoft, 31 Mart'ta sona eren 2010 mali yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Küresel ekonomideki gelişmelere bağlı olarak güçlü bir dönem geçiren Microsoft, üçüncü çeyrekte, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %6 artışla 14.50 milyar dolar gelir elde etti.

Net kârı %35 artış ile 4.01 milyar dolar, hisse başına geliri ise %36 artış ile 0.45 dolar olarak gerçekleşen Redmond merkezli yazılım firmasında, Windows satışlarının %28 artış gösterdiği, Windows 7'nin %10'dan fazla pazar payı elde ettiği açıklandı.

Microsoft'un finanstan sorumlu üst yöneticisi Peter Klein açıklamasında, Windows 7'nin büyüme de güçlü bir motor olmayı sürdürdüğünü ayrıca Bing arama motoru, Xbox LIVE ve Bulut bilgi-işlem hizmetlerinde de güçlü bir büyüme sergilediklerini söyledi.

Microsoft, 2010 mali yılı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarıyla ilgili olarak herhangi bir öngörü de bulunmadı.