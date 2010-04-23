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Microsoft 2010 mali yılı 3. çeyreğinde 4.01 milyar dolar net kâr elde etti

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yazılım devi Microsoft, 31 Mart'ta sona eren 2010 mali yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Küresel ekonomideki gelişmelere bağlı olarak güçlü bir dönem geçiren Microsoft, üçüncü çeyrekte, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %6 artışla 14.50 milyar dolar gelir elde etti.

Net kârı %35 artış ile 4.01 milyar dolar, hisse başına geliri ise %36 artış ile 0.45 dolar olarak gerçekleşen Redmond merkezli yazılım firmasında, Windows satışlarının %28 artış gösterdiği, Windows 7'nin %10'dan fazla pazar payı elde ettiği açıklandı.

Microsoft'un finanstan sorumlu üst yöneticisi Peter Klein açıklamasında, Windows 7'nin büyüme de güçlü bir motor olmayı sürdürdüğünü ayrıca Bing arama motoru, Xbox LIVE ve Bulut bilgi-işlem hizmetlerinde de güçlü bir büyüme sergilediklerini söyledi.

Microsoft, 2010 mali yılı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarıyla ilgili olarak herhangi bir öngörü de bulunmadı.


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theraptorx 9 yıl
Bende bir malı müşavir olarak, üçüncü çeyrek olmadıgını düşünüyorum. Finansal raporlamada, farklı donemler olabilir ama Nisan ayında 2010 üçüncü çeyrek mümkün gözükmüyor.
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TrMhMt 9 yıl
Neredeyse sirf oyun oynamak niyetine adamlara cuvalla para veriyoruz !! su oyun isi olmasin degil 4 milyar 4 cent bile zor kazanir bana gore !!!
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fx57 9 yıl
@haberde verilen bilgi doğrudur, yani rakamlar 3. çeyrek sonuçlarına aittir. Bazı firmalarda finansal takvimler, farklı dönemlerde başlayabiliyor.
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karmaşık 9 yıl

fx57




Yazılım devi Microsoft, 31 Mart'ta sona eren 2010 mali yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Küresel ekonomideki gelişmelere bağlı olarak güçlü bir dönem geçiren Microsoft, üçüncü çeyrekte, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %6 artışla 14.50 milyar dolar gelir elde etti.


Net kârı %35 artış ile 4.01 milyar dolar, hisse başına geliri ise %36 artış ile 0.45 dolar olarak gerçekleşen Redmond merkezli yazılım firmasında, Windows satışlarının %28 artış gösterdiği, Windows 7'nin %10'dan fazla pazar payı elde ettiği açıklandı.


Microsoft'un finanstan sorumlu üst yöneticisi Peter Klein açıklamasında, Windows 7'nin büyüme de güçlü bir motor olmayı sürdürdüğünü ayrıca Bing arama motoru, Xbox LIVE ve Bulut bilgi-işlem hizmetlerinde de güçlü bir büyüme sergilediklerini söyledi.


Microsoft, 2010 mali yılı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarıyla ilgili olarak herhangi bir öngörü de bulunmadı.




üçüncü çeyrek yerine ilk çeyrek olması sakın




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Furkan* 9 yıl
Bencede
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CeFurkan 9 yıl
o kadar korsana ragmen adamin kar a bak

birde korsan olmasa
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tyler_durden 9 yıl
3.çeyrek demek 9.ayın sonu olmalı. 3. ay sonu itibariyle açıklanan kardan bahsediliyor.
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SiLo! 9 yıl
Windows 7 sayesinde kaymak yemeye devam..
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Furkan* 9 yıl
Windows 7 sağolsun
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