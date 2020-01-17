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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    SpaceX, bu hafta sonu bir Falcon 9 roketini istemli bir şekilde patlatacak

    SpaceX, Crew Dragon kapsülünün acil durum kaçış sistemini test etmek için bir Falcon 9 roketini havada patlatmayı planlıyor.
    5 gün
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    3
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    SpaceX, bu hafta sonu bir Falcon 9 roketini istemli bir şekilde patlatacak
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    Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, uzaya astronot taşımak için tasarlanan Crew Dragon kapsülünün testlerine devam ediyor. Şirket şimdi de ilginç bir işe imza atarak üzerinde kapsülün de yer aldığı bir Falcon 9 roketini istemli bir şekilde imha etmeyi planlıyor. SpaceX, bu testin, Crew Dragon'ın acil durum kaçış sistemlerinin test süreci için son derece büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi.

    Acil kaçış sistemi (veya fırlatma kaçış sistemi), uzay kapsüllerinin en önemli parçalarından birisi. Herhangi bir acil durum (patlama gibi) oluşması durumunda uzay aracının derhal roketten ayrılmasını sağlayan bu sistem, astronotların güvenliğinin sağlanması anlamında inanılmaz büyük bir öneme sahip. 

    Crew Dragon bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl talihsiz bir kaza yaşamış ve yapılan bir test sırasında infilak etmişti. SpaceX mühendislerinin o sırada acil durum kaçış sistemini test ettiği belirtildi. Acil durum kaçış sistemi hayati önem taşıdığı için yaşanan kazanın bedeli de tabi biraz ağır oldu. Kazanın ardından, Crew Dragon'un test sürecinde yaklaşık altı aylık bir gecikme yaşanmıştı.

    İlginizi Çekebilir Avatar SpaceX, Falcon 9 roketini gökyüzünde patlattı: İşte müthiş görüntüler

    Ayrıca Bkz. "SpaceX'e büyük şok: Crew Dragon kapsülü paramparça oldu (Video)"

    SpaceX'in "Crew Dragon In Flight Abort Test" ismini verdiği görev, yarın Türkiye saatiyle 16.00'da başlayacak. Crew Dragon kapsülünün kalkıştan sadece birkaç dakika sonra Falcon 9'dan ayrılması bekleniyor. Kapsül bu süreçte roketten ayrılmak için SuperDraco isimli iticilerini kullanacak. Crew Dragon'da bu iticilerden toplam sekiz adet bulunuyor. Crew Dragon'ın yüzeye inişi ise paraşütler yardımıyla yapılacak.

    SpaceX, bu yıl içerisinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na ilk insanlı uçuş testini gerçekleştirmek istiyor. Yarınki test, SpaceX ve NASA'nın insanlı uzay programının geleceği için büyük bir öneme sahip olacak.

    Crew Dragon'ın acil kaçış testi, SpaceX'in YouTube sayfası üzerinden canlı yayınlanacak. Uzay araştırmalarına ilgi duyanlar için etkileyici görüntüler ortaya çıkabilir.



    https://www.theverge.com/2020/1/16/21066910/spacex-in-flight-abort-test-falcon-9-crew-dragon-superdraco-engines Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    celeroni 4 gün
    tebrikler. adam hayallerini gerçekleştirmek için elinden gelen herşeyi yapıyor. şirketlerinin yönetimini elinden bırakmıyor. para kazanmak için de insanlara teknoloji satıyor.
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    hardtracker 5 gün
    Adamlar her olayı bir şekilde reklama çevirmeyi başarıyor, helal olsun.
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    castigatetr 5 gün
    Hadi hayırlısı
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