Microsoft 365 aboneleri için Copilot Pro kullanıma sunuldu

Microsoft 365 Bireysel veya Ev abonesi olanlar aylık (kişi başı) ekstra 20 dolar abonelik ücretiyle, Mac, Windows ve iPad'deki Office uygulamalarında Copilot'a erişebilecekler. Bu özellikler arasında, sohbet botu benzeri bir komut isteminden PowerPoint slayt gösterisi oluşturma yeteneği ve Word'de paragrafları yeniden ifade etme, metin oluşturma ve belgeleri özetleme gibi yetenekler yer alıyor. Copilot ayrıca e-postaları yanıtlamaya veya yeni e-postalar oluşturmaya yardımcı olmak için outlook.com'da da yer alacak. Excel'de ise verileri analiz etmek, grafik oluşturmak ve fazlası için bir önizleme sürümü mevcut olacak.
Copilot Pro, Office entegrasyonunun ötesinde aynı zamanda en yeni OpenAI modellerine erişimi, Designer'dan Image Creator'a (eski adıyla Bing Image Creator) yönelik iyileştirmeleri ve kendi Copilot GPT'nizi oluşturma yeteneğini de içeriyor.
Microsoft 365 abonesi olmayanlar Copilot içindeki GPT-4 Turbo'ya öncelikli erişim elde etmek için yalnızca Copilot Pro'ya abone olabiliyor. Copilot Pro'nun bu özelliklerinin tümü Web'de, Windows veya Mac uygulamalarında ve mobil cihazlarda mevcut olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.