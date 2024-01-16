Microsoft, işletmelere yönelik yapay zeka destekli Office özelliklerini ilk kez Kasım ayında kullanıma sunmuştu. Şirket bu özellikleri şimdi de diğer kullanıcılara sunuyor. Copilot Pro, bugün itibariyle Word, Excel ve PowerPoint gibi Office uygulamalarındaki yapay zeka destekli özelliklere erişimin yanı sıra en yeni OpenAI modellerine öncelikli erişim ve kendi Copilot GPT'nizi oluşturma olanağı sağlayan aylık 20 dolara kullanıma sunuluyor.

Microsoft 365 Bireysel veya Ev abonesi olanlar aylık (kişi başı) ekstra 20 dolar abonelik ücretiyle, Mac, Windows ve iPad'deki Office uygulamalarında Copilot'a erişebilecekler. Bu özellikler arasında, sohbet botu benzeri bir komut isteminden PowerPoint slayt gösterisi oluşturma yeteneği ve Word'de paragrafları yeniden ifade etme, metin oluşturma ve belgeleri özetleme gibi yetenekler yer alıyor. Copilot ayrıca e-postaları yanıtlamaya veya yeni e-postalar oluşturmaya yardımcı olmak için outlook.com'da da yer alacak. Excel'de ise verileri analiz etmek, grafik oluşturmak ve fazlası için bir önizleme sürümü mevcut olacak.

Copilot Pro, Office entegrasyonunun ötesinde aynı zamanda en yeni OpenAI modellerine erişimi, Designer'dan Image Creator'a (eski adıyla Bing Image Creator) yönelik iyileştirmeleri ve kendi Copilot GPT'nizi oluşturma yeteneğini de içeriyor.

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Microsoft 365 abonesi olmayanlar Copilot içindeki GPT-4 Turbo'ya öncelikli erişim elde etmek için yalnızca Copilot Pro'ya abone olabiliyor. Copilot Pro'nun bu özelliklerinin tümü Web'de, Windows veya Mac uygulamalarında ve mobil cihazlarda mevcut olacak.

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Microsoft 365 aboneleri için Copilot Pro kullanıma sunuldu