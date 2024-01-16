Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft 365 aboneleri için Copilot Pro kullanıma sunuldu

    Microsoft, yapay zeka destekli Office özelliklerini işletmelerden sonra diğer kullanıcılara da sunmaya başladı. Copilot Pro, aylık 20 dolara Office uygulamalarında kullanıma sunuldu.
    Microsoft 365 aboneleri için Copilot Pro kullanıma sunuldu
    Microsoft, işletmelere yönelik yapay zeka destekli Office özelliklerini ilk kez Kasım ayında kullanıma sunmuştu. Şirket bu özellikleri şimdi de diğer kullanıcılara sunuyor. Copilot Pro, bugün itibariyle Word, Excel ve PowerPoint gibi Office uygulamalarındaki yapay zeka destekli özelliklere erişimin yanı sıra en yeni OpenAI modellerine öncelikli erişim ve kendi Copilot GPT'nizi oluşturma olanağı sağlayan aylık 20 dolara kullanıma sunuluyor.

    Microsoft 365 Bireysel veya Ev abonesi olanlar aylık (kişi başı) ekstra 20 dolar abonelik ücretiyle, Mac, Windows ve iPad'deki Office uygulamalarında Copilot'a erişebilecekler. Bu özellikler arasında, sohbet botu benzeri bir komut isteminden PowerPoint slayt gösterisi oluşturma yeteneği ve Word'de paragrafları yeniden ifade etme, metin oluşturma ve belgeleri özetleme gibi yetenekler yer alıyor. Copilot ayrıca e-postaları yanıtlamaya veya yeni e-postalar oluşturmaya yardımcı olmak için outlook.com'da da yer alacak. Excel'de ise verileri analiz etmek, grafik oluşturmak ve fazlası için bir önizleme sürümü mevcut olacak.

    Copilot Pro, Office entegrasyonunun ötesinde aynı zamanda en yeni OpenAI modellerine erişimi, Designer'dan Image Creator'a (eski adıyla Bing Image Creator) yönelik iyileştirmeleri ve kendi Copilot GPT'nizi oluşturma yeteneğini de içeriyor.

    Microsoft 365 abonesi olmayanlar Copilot içindeki GPT-4 Turbo'ya öncelikli erişim elde etmek için yalnızca Copilot Pro'ya abone olabiliyor. Copilot Pro'nun bu özelliklerinin tümü Web'de, Windows veya Mac uygulamalarında ve mobil cihazlarda mevcut olacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 5 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hibrit araçlar neden tutulmuyor photon en iyi serisi hangisi low frost mu no frost mu daha iyi ambeleye kalkan araba masrafı eskişehir çingene mahallesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    vivo-Y16
    vivo-Y16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1 82V7006NTX02 N4120
    Lenovo IdeaPad 1 82V7006NTX02 N4120
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    DH-EAGLE
    DH-EAGLE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız