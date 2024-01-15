WhatsApp'ın sevilen ''Anket'' özelliği Kanallar'a geliyor

WhatsApp'ın sevilen özelliği Kanallar'a geliyor
Bildiğiniz gibi WhatsApp için ilk olarak Kasım 2022'de kullanıma sunulan ''Anketler'' özelliği, kullanıcılardan olumlu eleştiriler almayı başarmıştı. WABetaInfo'nun raporuna göre bu özellik, şimdi de WhatsApp Kanallar'a taşınacak.
Paylaşılan ekran görüntülerine göre ''Anketler'' özelliği, kanal sohbetlerindeki ataç simgesi üzerinden erişilebilir olacak ve kullanıcılar 12 seçeneğe kadar sorular oluşturabilecekler. Ayrıca anket simgesi, temel özellikten farklı olarak sarı yerine yeşil renkte görünüyor. Ancak özelliğin kullanımda herhangi bir değişim yok. Oylar anonim ve anketi oluşturan kişinin bile bireysel yanıtları görmesi mümkün değil.
Henüz geliştirme aşamasında olan özelliğin kullanıma sunulacağı tarih paylaşılmadı. Bu doğrultuda gelecekteki beta sürümlerinde daha fazla test ve iyileştirmenin yapılacağı kesin. Dolayısıyla tüm kullanıcılara ulaşması biraz zaman alabilir.
Diğer tarafta WhatsApp, mevcut hatalara da çözüm getirmeye devam ediyor. Kaçıranlar için önceki bir güncelleme yanlışlıkla kişi adlarının yanındaki Durum güncellemesi küçük resimlerinin görüntülenmesini bozmuştu. En son yayınlanan WhatsApp Beta 2.24.2.12 ise, bu işlevi tekrar geri getiriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.