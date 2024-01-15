WhatsApp'ın sevilen ''Anket'' özelliği Kanallar'a geliyor

Tam Boyutta Gör En popüler mesajlaşma platformlarından WhatsApp, yeni yetenekler kazanmaya devam ediyor. Yakın tarihte, renk ve yeni metin biçimlendirme seçenekleri dahil olmak üzere yolda olan bazı özelliklerden sizlere bahsetmiştik. Ancak yenilikler bununla sınırlı olmayabilir. Şimdi de WhatsApp, kanallar özelinde ''Anketler'' özelliğini test ediyor.

WhatsApp'ın sevilen özelliği Kanallar'a geliyor

Bildiğiniz gibi WhatsApp için ilk olarak Kasım 2022'de kullanıma sunulan ''Anketler'' özelliği, kullanıcılardan olumlu eleştiriler almayı başarmıştı. WABetaInfo'nun raporuna göre bu özellik, şimdi de WhatsApp Kanallar'a taşınacak.

Paylaşılan ekran görüntülerine göre ''Anketler'' özelliği, kanal sohbetlerindeki ataç simgesi üzerinden erişilebilir olacak ve kullanıcılar 12 seçeneğe kadar sorular oluşturabilecekler. Ayrıca anket simgesi, temel özellikten farklı olarak sarı yerine yeşil renkte görünüyor. Ancak özelliğin kullanımda herhangi bir değişim yok. Oylar anonim ve anketi oluşturan kişinin bile bireysel yanıtları görmesi mümkün değil.

Henüz geliştirme aşamasında olan özelliğin kullanıma sunulacağı tarih paylaşılmadı. Bu doğrultuda gelecekteki beta sürümlerinde daha fazla test ve iyileştirmenin yapılacağı kesin. Dolayısıyla tüm kullanıcılara ulaşması biraz zaman alabilir.

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Diğer tarafta WhatsApp, mevcut hatalara da çözüm getirmeye devam ediyor. Kaçıranlar için önceki bir güncelleme yanlışlıkla kişi adlarının yanındaki Durum güncellemesi küçük resimlerinin görüntülenmesini bozmuştu. En son yayınlanan WhatsApp Beta 2.24.2.12 ise, bu işlevi tekrar geri getiriyor.

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