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    Anlık Bildirim

    WhatsApp'ın sevilen ''Anket'' özelliği Kanallar'a geliyor

    WhatsApp'ın sevilen özelliği artık WhatsApp Kanallar özelinde de kullanılabilecek. WhatsApp'ın beta sürümünde (sürüm 2.24.2.11), Kanallar için ''Anketler'' özelliği keşfedildi.
    WhatsApp'ın sevilen özelliği Kanallar'a geliyor! İşte görüntüler Tam Boyutta Gör
    En popüler mesajlaşma platformlarından WhatsApp, yeni yetenekler kazanmaya devam ediyor. Yakın tarihte, renk ve yeni metin biçimlendirme seçenekleri dahil olmak üzere yolda olan bazı özelliklerden sizlere bahsetmiştik. Ancak yenilikler bununla sınırlı olmayabilir. Şimdi de WhatsApp, kanallar özelinde ''Anketler'' özelliğini test ediyor.

    WhatsApp'ın sevilen özelliği Kanallar'a geliyor

    Bildiğiniz gibi WhatsApp için ilk olarak Kasım 2022'de kullanıma sunulan ''Anketler'' özelliği, kullanıcılardan olumlu eleştiriler almayı başarmıştı. WABetaInfo'nun raporuna göre bu özellik, şimdi de WhatsApp Kanallar'a taşınacak.

    WhatsApp'ın sevilen özelliği Kanallar'a geliyor! İşte görüntüler Tam Boyutta Gör

    Paylaşılan ekran görüntülerine göre ''Anketler'' özelliği, kanal sohbetlerindeki ataç simgesi üzerinden erişilebilir olacak ve kullanıcılar 12 seçeneğe kadar sorular oluşturabilecekler. Ayrıca anket simgesi, temel özellikten farklı olarak sarı yerine yeşil renkte görünüyor. Ancak özelliğin kullanımda herhangi bir değişim yok. Oylar anonim ve anketi oluşturan kişinin bile bireysel yanıtları görmesi mümkün değil.

    Henüz geliştirme aşamasında olan özelliğin kullanıma sunulacağı tarih paylaşılmadı. Bu doğrultuda gelecekteki beta sürümlerinde daha fazla test ve iyileştirmenin yapılacağı kesin. Dolayısıyla tüm kullanıcılara ulaşması biraz zaman alabilir.

    Diğer tarafta WhatsApp, mevcut hatalara da çözüm getirmeye devam ediyor. Kaçıranlar için önceki bir güncelleme yanlışlıkla kişi adlarının yanındaki Durum güncellemesi küçük resimlerinin görüntülenmesini bozmuştu. En son yayınlanan WhatsApp Beta 2.24.2.12 ise, bu işlevi tekrar geri getiriyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 5 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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