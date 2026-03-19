Microsoft 365 Copilot uygulaması Windows 11’de artık otomatik yüklenmeyecek

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ yarışında geri kalan ve rakiplerine yetişebilmek için kısa sürede pek çok özelliği üst üste sunmaya başlayan Microsoft frene bastı. Kullanıcılardan gelen geri bildirimler yaşanan hoşnutsuzluğu gözler önüne seriyor.

Microsoft işi ağırdan alacak

Geçtiğimiz ay üst üste özellik sunmak yerine değer katacak ve kullanıcı deneyimini iyileştirecek dokunuşlar yapmaya karar veren Microsoft, bu süreçte CoPilot Health ve CoPilot Cowork özelliklerini sunmakla yetindi.

Windows 11 yapay zekâya teslim olmadı 1 ay önce eklendi

Yeni gelen bilgiler Microsoft 365 Copilot uygulamasının bundan sonra Windows 11 cihazlarına otomatik olarak yüklenmeyeceğini gösteriyor. Firma Admin 365 paneline yaptığı güncellemede Aralık ayından beri uygulanan bu politikadan geçici olarak vazgeçildiğini bildirdi.

Mevcut yüklemeler bu karardan etkilenmeyecek. BT yöneticileri ise isterse diğer yöntemlerle uygulamayı sistemlere yüklemeye devam edebilecek ancak yeni güncellemeleri beklemeleri tavsiye ediliyor.

Microsoft 365 Copilot uygulaması mevcut Copilot uygulamasının yanına eklenmişti ve ortaya çıkan 2 AI uygulaması haliyle kafaları da karıştırmıştı. Yeni kararla artık Microsoft 365 Copilot uygulaması isteğe bırakılmış oldu.

