Microsoft 365 Copilot uygulaması Windows 11’de artık otomatik yüklenmeyecek

Microsoft işi ağırdan alacak
Geçtiğimiz ay üst üste özellik sunmak yerine değer katacak ve kullanıcı deneyimini iyileştirecek dokunuşlar yapmaya karar veren Microsoft, bu süreçte CoPilot Health ve CoPilot Cowork özelliklerini sunmakla yetindi.
Yeni gelen bilgiler Microsoft 365 Copilot uygulamasının bundan sonra Windows 11 cihazlarına otomatik olarak yüklenmeyeceğini gösteriyor. Firma Admin 365 paneline yaptığı güncellemede Aralık ayından beri uygulanan bu politikadan geçici olarak vazgeçildiğini bildirdi.
Mevcut yüklemeler bu karardan etkilenmeyecek. BT yöneticileri ise isterse diğer yöntemlerle uygulamayı sistemlere yüklemeye devam edebilecek ancak yeni güncellemeleri beklemeleri tavsiye ediliyor.
Microsoft 365 Copilot uygulaması mevcut Copilot uygulamasının yanına eklenmişti ve ortaya çıkan 2 AI uygulaması haliyle kafaları da karıştırmıştı. Yeni kararla artık Microsoft 365 Copilot uygulaması isteğe bırakılmış oldu.
Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]
Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç
bence pastadan ciddi bir pay alabilir
hiç fena değil evin 2. arabası olur