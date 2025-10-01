Giriş
    Microsoft, Copilot’a insan yüzleri ekliyor

    Microsoft, Copilot’a “Portraits” özelliğini ekledi. Kullanıcılar artık sesli sohbetlerde 40 farklı insan avatarı seçebilecek, yapay zeka ise gerçekçi yüz ifadeleriyle yanıt verecek.

    Microsoft, Copilot’a insan yüzleri ekliyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, yapay zeka asistanı Copilot’u daha iyi bir deneyime dönüştürmek için yeni bir özellik duyurdu. “Copilot Portraits” adı verilen deneysel özellik, kullanıcıların sesli görüşmeler sırasında seçebilecekleri 40 farklı stilize edilmiş insan avatarı sunuyor. Bu avatarlar, konuşma esnasında gerçekçi yüz ifadeleri ve dudak senkronizasyonu ile yanıt veriyor.

    Copilot yüzlere kavuştu

    Şu an için yalnızca ABD, İngiltere ve Kanada’da sınırlı kullanıcılarla test edilen özelliğe Copilot Labs üzerinden erişilebiliyor Microsoft, daha önce “Copilot Appearances” adıyla benzer bir deneme yapmıştı. Ancak o sürümde avatarlar animasyon tarzında tasarlanmıştı. Yeni sistemde ise insan görünümlerine daha yakın ama tamamen fotogerçekçi olmayan portreler tercih ediliyor. Şirket, bu avatarların geliştirilmesinde Microsoft Research tarafından hazırlanan VASA-1 teknolojisinin kullanıldığını, bu sayede yalnızca tek bir görselden doğal yüz hareketleri ve dudak uyumu oluşturulabildiğini açıkladı.

    Rakip firmaların da benzer adımlar attığı biliniyor. Örneğin X, Grok isimli sohbet botu için 3D avatarlar sunuyor. Bu avatarlar arasında NSFW moduna sahip, anime esintili bir AI kız arkadaşı da bulunuyor. Microsoft ise bu alanda daha temkinli ilerliyor. Şirket, kullanıcı güvenliği için günlük ve oturum bazlı süre sınırlamaları getirdiğini, ayrıca 18 yaş altı kullanıcıların erişimine izin vermediğini duyurdu.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Profil resmi
    Timur-i leng 2 gün önce

    bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti

    Profil resmi
    POOPY 4 gün önce

    keskin olunca kendiside keser...

