Microsoft, yapay zeka için Copilot’a ağrılık vererek Bing arka plana itti

Tam Boyutta Gör Microsoft, kullanıcı deneyimini basitleştirmek ve Copilot'u herkes için daha erişilebilir kılmak amacıyla yapay zeka destekli sohbet robotlarında çeşitli değişiklikler yaptığını açıkladı. Bugünden itibaren Bing Sohbet ve Bing Sohbet Kurumsal artık sadece Copilot olacak. Microsoft 365 Copilot artık Copilot for Microsoft 365 olarak, Microsoft Sales Copilot ise Copilot for Sales olarak revize edildi.

Bing’in makus talihi

Microsoft, kısa süre önce Azure Maia 100 ve Cobalt 100 olarak adlandırılan yapay zeka için ilk özel çipleri de dahil olmak üzere diğer bazı büyük duyuruların yanı sıra, şirket yapay zeka stratejisinde birkaç başka güncelleme de duyurdu. Bunlar arasında "Copilot" markasının daha geniş kullanımı da yer alıyor. Microsoft, bu yılın başlarında "Bing Chat” yapay zekasını piyasaya sürerek Bing'i tekrar ön plana çıkarmıştı ancak firmanın yapay zeka ürünleri için "Copilot" markasını kullanacağını açıklamasıyla bu marka artık arka plana düşüyor.

Microsoft, Azure Maia 100 ve Cobalt 100 işlemcilerini duyurdu 11 dk. önce eklendi

Microsoft'un yapay zeka hamlesi, bir arama motoru olarak Bing için bazı erken ama önemli kazanımlara yol açtığından, bu oldukça radikal bir değişim. Yeni copilot.microsoft.com web uygulamasında Copilot, çok daha küçük bir metinle eklenen "Bing ile" satırıyla "Günlük yapay zeka eşlikçiniz" olarak tanımlanıyor. Yapay zeka Bing.com'dan kaldırılmayacak, ancak Microsoft'un bununla nereye gittiği oldukça açık. Öte yandan Copilot, Microsoft’un neredeyse tüm hizmetlerine bir şekilde entegre ediliyor. Ofis uygulamalarından kurumsal çözümlere ve yeni Copilot Studio ve rol tabanlı Copilot for Service ile Microsoft, bu markayı artık sıkça kullanacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Web Siteleri Haberleri

Microsoft, AI için Copilot’a ağrılık vererek Bing arka plana itti