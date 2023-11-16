Microsoft, yapay zeka için Copilot’a ağrılık vererek Bing arka plana itti

Bing’in makus talihi
Microsoft, kısa süre önce Azure Maia 100 ve Cobalt 100 olarak adlandırılan yapay zeka için ilk özel çipleri de dahil olmak üzere diğer bazı büyük duyuruların yanı sıra, şirket yapay zeka stratejisinde birkaç başka güncelleme de duyurdu. Bunlar arasında "Copilot" markasının daha geniş kullanımı da yer alıyor. Microsoft, bu yılın başlarında "Bing Chat” yapay zekasını piyasaya sürerek Bing'i tekrar ön plana çıkarmıştı ancak firmanın yapay zeka ürünleri için "Copilot" markasını kullanacağını açıklamasıyla bu marka artık arka plana düşüyor.
Microsoft'un yapay zeka hamlesi, bir arama motoru olarak Bing için bazı erken ama önemli kazanımlara yol açtığından, bu oldukça radikal bir değişim. Yeni copilot.microsoft.com web uygulamasında Copilot, çok daha küçük bir metinle eklenen "Bing ile" satırıyla "Günlük yapay zeka eşlikçiniz" olarak tanımlanıyor. Yapay zeka Bing.com'dan kaldırılmayacak, ancak Microsoft'un bununla nereye gittiği oldukça açık. Öte yandan Copilot, Microsoft’un neredeyse tüm hizmetlerine bir şekilde entegre ediliyor. Ofis uygulamalarından kurumsal çözümlere ve yeni Copilot Studio ve rol tabanlı Copilot for Service ile Microsoft, bu markayı artık sıkça kullanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.