DALL-E 3, Microsoft Bing Sohbet’e geliyor!

DALL-E 3, Bing'e geliyor
Ekim ayında ChatGPT'nin kurumsal kullanıcıları için yayınlanacak olan DALL-E 3, insanların bir fotoğraf oluşturmak için sadece birkaç cümle yazmalarına izin verecek. ChatGPT ise isteğinizi detaylandırarak DALL-E 3’e iletecek ve görsel aynı konuşma penceresinde size sunulacak. Öte yandan Microsoft, Bing'de DALL-E 3'ün ne zaman çıkacağını belirtmedi. Ancak bu eklemenin uzun sürmeyeceğini düşünüyoruz.
Şirket ayrıca Bing'e yeni alışveriş özellikleri ekledi. Bing, kullanıcılara bir ürünün nasıl kullanılacağına dair belirli sorular veya daha kişiselleştirilmiş sorular sorabiliyor, böylece insanlar ihtiyaçlarına uygun doğru ürünü belirleyebiliyor. Bing ayrıca kullanıcıların indirim kodlarını bulmasına ve kullanmasına da olanak tanıyor. Bu daha kişiselleştirilmiş yanıtlar, Bing'in artık önceki sohbetleri de hatırlamasıyla işe yarıyor.
Bing, şirketin OpenAI ile ortaklığından yararlanan ilk Microsoft ürünlerinden biriydi ve şirket platformu daha da güçlendirmeyi planlıyor. Şirket, Şubat ayında OpenAI'nin GPT'si tarafından desteklenen üretken yapay zeka özelliklerini getirerek Bing'i yeniden canlandırmaya çalıştı. O zamandan bu yana Bing, sorguları yanıtlamak, haberleri ortaya çıkarmak, seçilmiş "satın alma kılavuzları" oluşturmak ve daha fazlası için bir sohbet robotu olarak işlev gördü.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.