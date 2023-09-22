DALL-E 3, Microsoft Bing Sohbet’e geliyor!

Tam Boyutta Gör OpenAI, kısa süre önce metinden görüntü oluşturucu yapay zeka modeli DALL-E 3’ü duyurmuştu. Önceki sürümüne göre çok daha kaliteli, anlayışlı ve sezgisel olan DALL-E 3 modeli aslında beklendiği gibi Microsoft Bing Sohbet yolculuğuna yakında başlayacak. Microsoft, kullanıcıların doğrudan sohbet içinde görüntü oluşturabilmeleri için OpenAI'nin DALL-E 3 görüntü oluşturucusuna erişimi yakında ekleyeceğini duyurdu.

DALL-E 3, Bing'e geliyor

Ekim ayında ChatGPT'nin kurumsal kullanıcıları için yayınlanacak olan DALL-E 3, insanların bir fotoğraf oluşturmak için sadece birkaç cümle yazmalarına izin verecek. ChatGPT ise isteğinizi detaylandırarak DALL-E 3’e iletecek ve görsel aynı konuşma penceresinde size sunulacak. Öte yandan Microsoft, Bing'de DALL-E 3'ün ne zaman çıkacağını belirtmedi. Ancak bu eklemenin uzun sürmeyeceğini düşünüyoruz.

Popüler yapay zeka aracı DALL-E 3 çıktı: ChatGPT’de de çalışacak! 1 gün önce eklendi

Şirket ayrıca Bing'e yeni alışveriş özellikleri ekledi. Bing, kullanıcılara bir ürünün nasıl kullanılacağına dair belirli sorular veya daha kişiselleştirilmiş sorular sorabiliyor, böylece insanlar ihtiyaçlarına uygun doğru ürünü belirleyebiliyor. Bing ayrıca kullanıcıların indirim kodlarını bulmasına ve kullanmasına da olanak tanıyor. Bu daha kişiselleştirilmiş yanıtlar, Bing'in artık önceki sohbetleri de hatırlamasıyla işe yarıyor.

Bing, şirketin OpenAI ile ortaklığından yararlanan ilk Microsoft ürünlerinden biriydi ve şirket platformu daha da güçlendirmeyi planlıyor. Şirket, Şubat ayında OpenAI'nin GPT'si tarafından desteklenen üretken yapay zeka özelliklerini getirerek Bing'i yeniden canlandırmaya çalıştı. O zamandan bu yana Bing, sorguları yanıtlamak, haberleri ortaya çıkarmak, seçilmiş "satın alma kılavuzları" oluşturmak ve daha fazlası için bir sohbet robotu olarak işlev gördü.

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