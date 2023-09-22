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    DALL-E 3, Microsoft Bing Sohbet’e geliyor!

    Microsoft’un yapay zekalı etkinliğinde yeni gelişmeler paylaşıldı. Yazılım devi Bing Sohbet’e, OpenAI tarafından yeni tanıtılan DALL-E 3 görüntü oluşturma yapay zekasının ekleneceğini açıkladı.
    DALL-E 3, Microsoft Bing Sohbet’e geliyor! Tam Boyutta Gör
    OpenAI, kısa süre önce metinden görüntü oluşturucu yapay zeka modeli DALL-E 3’ü duyurmuştu. Önceki sürümüne göre çok daha kaliteli, anlayışlı ve sezgisel olan DALL-E 3 modeli aslında beklendiği gibi Microsoft Bing Sohbet yolculuğuna yakında başlayacak. Microsoft, kullanıcıların doğrudan sohbet içinde görüntü oluşturabilmeleri için OpenAI'nin DALL-E 3 görüntü oluşturucusuna erişimi yakında ekleyeceğini duyurdu.

    DALL-E 3, Bing'e geliyor

    Ekim ayında ChatGPT'nin kurumsal kullanıcıları için yayınlanacak olan DALL-E 3, insanların bir fotoğraf oluşturmak için sadece birkaç cümle yazmalarına izin verecek. ChatGPT ise isteğinizi detaylandırarak DALL-E 3’e iletecek ve görsel aynı konuşma penceresinde size sunulacak. Öte yandan Microsoft, Bing'de DALL-E 3'ün ne zaman çıkacağını belirtmedi. Ancak bu eklemenin uzun sürmeyeceğini düşünüyoruz.

    Şirket ayrıca Bing'e yeni alışveriş özellikleri ekledi. Bing, kullanıcılara bir ürünün nasıl kullanılacağına dair belirli sorular veya daha kişiselleştirilmiş sorular sorabiliyor, böylece insanlar ihtiyaçlarına uygun doğru ürünü belirleyebiliyor. Bing ayrıca kullanıcıların indirim kodlarını bulmasına ve kullanmasına da olanak tanıyor. Bu daha kişiselleştirilmiş yanıtlar, Bing'in artık önceki sohbetleri de hatırlamasıyla işe yarıyor.

    Bing, şirketin OpenAI ile ortaklığından yararlanan ilk Microsoft ürünlerinden biriydi ve şirket platformu daha da güçlendirmeyi planlıyor. Şirket, Şubat ayında OpenAI'nin GPT'si tarafından desteklenen üretken yapay zeka özelliklerini getirerek Bing'i yeniden canlandırmaya çalıştı. O zamandan bu yana Bing, sorguları yanıtlamak, haberleri ortaya çıkarmak, seçilmiş "satın alma kılavuzları" oluşturmak ve daha fazlası için bir sohbet robotu olarak işlev gördü.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 14 saat önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 14 saat önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    dizde sivilce prins lpg sarı ünlem işareti yanıp sönüyor motor arıza lambası bazen yanıyor telefonu ne zaman aldım sınama sesi çalınamadı

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