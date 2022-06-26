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    Microsoft'tan Türkiye'ye kritik uyarı: Türkiye, Rus hackerların hedefinde!

    Microsoft, Ukrayna'yı destekleyen ülkelere yönelik Rus siber saldırılarının arttığına dikkat çekiyor. Türkiye de Rus hackerların hedefinde.                      
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    Microsoft, artan Rus siber saldırılarına karşı Türkiye'yi uyardı
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    Microsoft, Rus bilgisayar korsanlarının Ukrayna'yı destekleyen ülkere yönelik saldırılarını artırdığına dikkat çeken bir rapor yayınladı. Rapora göre Rus istihbarat teşkilatları, Ukrayna ile müttefik ülkelere yönelik siber saldırıları önemli ölçüde artırmış durumda.

    Resmi kurumlar, sivil toplum örgütleri ve savunma şirketleri hedefte

    Rus bilgisayar korsanlarının yalnızca resmi kurumlarla kalmadığına dikkat çeken Microsoft, saldırıların hedefinde sivil toplum kuruluşlarının, telekomünikasyon, enerji ve savunma şirketlerinin olduğunun da altını çiziyor.

    Microsoft, artan Rus siber saldırılarına karşı Türkiye'yi uyardı
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    Microsoft, Ukrayna dışında 42 ülkeden 100'den fazla kuruluşun bu saldırılardan etkilendiğini tespit etti. Şirket, bu saldırılardan yüzde 60'ından fazlasının NATO üyelerini kapsadığını ve ABD'nin birincil hedef olduğunu bildiriyor. Rus hackerlar, askeri ve insani yardımların merkez üssü olması sebebiyle Polonya'ya da ciddi anlamda saldırılar düzenliyor. Bununla birlikte son iki ay içerisinde Danimarka, Norveç, Finlandiya, İsveç ve Türkiye'de de siber saldırılar önemli ölçüde artmış durumda.

    Microsoft tarafından paylaşılan raporda, Rus hackerlar tarafından düzenlenen saldırıların yüzde 29'unun başarılı olduğuna dikkat çekiliyor. Bu saldırıların dörtte birinin ise veri sızıntısıyla sonuçlandığı bildiriliyor.

    Microsoft, artan Rus siber saldırılarına karşı Türkiye'yi uyardı
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    Microsoft, Ukrayna'nın veri koruma çabalarını da takdir ediyor. Zira savaştan önce, ülkenin tüm dijital altyapısı Ukrayna sınırları içerisinde bulunan sunucularda barındırılıyordu. Bu da onları füze saldırılarına karşı savunmasız hale getiriyordu. Buna karşı Ukrayna hükümeti de dijital verilerini Avrupa genelindeki veri merkezlerinde aktararak, güvenlik zaafiyetini olabilecek en kısa sürede en aza indirdi.

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