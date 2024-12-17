Rusya’nın nükleer silah komutanına “elektrikli scooter” suikastı

Ukrayna’nın SBU güvenlik servisi kaynakları Kirillov’un savaş suçları işlediğini ve "meşru bir hedef" olduğunu öne sürdü. SBU, Kirillov’a yönelik 16 Aralık’ta "yasaklı kimyasal silahları topluca kullanmak" suçlamasından bulunmuştu. Ukrayna hükümeti, generalin ölümüne ilişkin ise bir açıklama yapmadı.
Ukraynalı yetkililer, savaş boyunca 2.000’den fazla Ukraynalı askerin kimyasal zehirlenme nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve üç kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. Rusya ise bu suçlamaları temelsiz olarak nitelendirmişti.
Ovv fena atıştı, deliksiz soktu
paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...
Heykel var yer misin kanka?
bizimkiler tahareti tartışıyor