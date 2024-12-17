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Tam Boyutta Gör Ukrayna’nın istihbarat servisi SBU’dan bir kaynak, Rusya'nın Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal Savunma Kuvvetleri (NBC) başkanı General Igor Kirillov’un ve yardımcısının, Ukrayna istihbaratının düzenlediği bir saldırıyla hayatını kaybettiğini bildirdi. Ukrayna kaynakları Moskova’da bir Rus generalinin öldürülmesinin ardından, hedef alınan kişinin "meşru bir hedef" olduğunu açıkladı.

Elektrikli scooter ile suikast

Tam Boyutta Gör Rusya'nın Soruşturma Komitesi, 54 yaşındaki Kirillov’un, Salı sabahı Moskova’daki bir yerleşim alanının yakınında bulunan bir elektrikli scooter’a yerleştirilen patlayıcı bir cihazın uzaktan patlatılması sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. Olay yerinden gelen fotoğraflar, binanın girişinin büyük ölçüde hasar gördüğünü, duvarlarda yanık izleri ve bir dizi kırık pencere olduğunu gösterdi. Yapılan açıklamada patlayıcının, 300 gram TNT’ye denk bir güce sahip olduğu belirtildi. Saldırı sonucunda Kirillov’un asistanının da öldürüldüğü aktarılıyor.

Ukrayna’nın SBU güvenlik servisi kaynakları Kirillov’un savaş suçları işlediğini ve "meşru bir hedef" olduğunu öne sürdü. SBU, Kirillov’a yönelik 16 Aralık’ta "yasaklı kimyasal silahları topluca kullanmak" suçlamasından bulunmuştu. Ukrayna hükümeti, generalin ölümüne ilişkin ise bir açıklama yapmadı.

Tam Boyutta Gör İngiltere, Ekim ayında Kirillov’a yaptırım uygulayarak, onun Ukrayna’daki kimyasal silah kullanımından sorumlu olduğunu ve Kremlin'in dezenformasyonunun önemli bir sözcüsü olduğunu belirtmişti. Ukrayna SBU’su, Kirillov’un liderliğinde Rusya’nın 4.800'ün üzerinde kimyasal silah kullandığını iddia etti. Moskova ise bu suçlamaları reddetti.

Ukraynalı yetkililer, savaş boyunca 2.000’den fazla Ukraynalı askerin kimyasal zehirlenme nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve üç kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. Rusya ise bu suçlamaları temelsiz olarak nitelendirmişti.

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