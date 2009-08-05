Microsoft Avrupa'ya özel Windows 7'den vazgeçti

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Avrupa Komisyonun Windows'larda önceden yüklü gelen Internet Explorer için rekabet kurallarına aykırı olduğunun belirtilmesinin ardından Avrupa'ya özel tarayıcısız Windows 7 "E" 'i çıkaracağını açıklayan Microsoft, stratejilerinde değişikliğe giderek bu kararından vazgeçmiş görünüyor.

Avrupa Komisyonunun rakip firmaları koruyan kararının ardından Avrupa'ya özel çıkacak olan Windows 7 “E” de önceden yüklü olarak hiçbir internet tarayıcısı bulunmayacaktı ve sistemin varsayılan tarayıcısını seçmesi kullanıcıya bırakılacaktı. Ancak Avrupa Komisyonunun tarayıcı seçim ekranı fikrine sıcak bakması üzerine Microsoft'dan Dave Heiner, firmanın Avrupa'ya özel sürüm Windows 7 çıkartmayacağını açıklayarak, IE'nin Windows'un varsayılan tarayıcısı olarak yüklü geleceğini ve Windows 7 E'de olması beklenen tarayıcı seçim ekranının başlangıçta internet üzerinden kullanıcıya sunulacağını belirtti.IE'nin kullanılması halinde seçim ekranını ilerde görebilecek olan kullanıcı,eğer sisteminde diğer tarayıcılardan birini varsayılan tarayıcı yaparsa bu seçim ekranını göremeyecek olmasıda kararın Microsoft aleyhine olan sonuçlarından biri olarak göze çarpıyor..

Medya oynatıcısı alanında da Apple'ın haksız rekabet suçlamasına maruz kalan Microsoft aldığı bu kararla AB'nin koşullarına boyun eğen firmalar kervanına katılmış görünüyor. Windows 7'nin Avrupa'daki kullanıcılarının ulaşabileceği tarayıcı seçim ekranının Microsoft'a pazardaki payına yansımasını ise zaman gösterecek.

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