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Microsoft Avrupa'ya özel Windows 7'den vazgeçti

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Shady
Haber Editörü
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Microsoft Avrupa'ya özel Windows 7'den vazgeçti
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Avrupa Komisyonun Windows'larda önceden yüklü gelen Internet Explorer için rekabet kurallarına aykırı olduğunun belirtilmesinin ardından Avrupa'ya özel tarayıcısız Windows 7 "E" 'i çıkaracağını açıklayan Microsoft, stratejilerinde değişikliğe giderek bu kararından vazgeçmiş görünüyor.

Avrupa Komisyonunun rakip firmaları koruyan kararının ardından Avrupa'ya özel çıkacak olan Windows 7 “E” de önceden yüklü olarak hiçbir internet tarayıcısı bulunmayacaktı ve sistemin varsayılan tarayıcısını seçmesi kullanıcıya bırakılacaktı. Ancak Avrupa Komisyonunun tarayıcı seçim ekranı fikrine sıcak bakması üzerine Microsoft'dan Dave Heiner, firmanın Avrupa'ya özel sürüm Windows 7 çıkartmayacağını açıklayarak, IE'nin Windows'un varsayılan tarayıcısı olarak yüklü geleceğini ve Windows 7 E'de olması beklenen tarayıcı seçim ekranının başlangıçta internet üzerinden kullanıcıya sunulacağını belirtti.IE'nin kullanılması halinde seçim ekranını ilerde görebilecek olan kullanıcı,eğer sisteminde diğer tarayıcılardan birini varsayılan tarayıcı yaparsa bu seçim ekranını göremeyecek olmasıda kararın Microsoft aleyhine olan sonuçlarından biri olarak göze çarpıyor..

Medya oynatıcısı alanında da Apple'ın haksız rekabet suçlamasına maruz kalan Microsoft aldığı bu kararla AB'nin koşullarına boyun eğen firmalar kervanına katılmış görünüyor. Windows 7'nin Avrupa'daki kullanıcılarının ulaşabileceği tarayıcı seçim ekranının Microsoft'a pazardaki payına yansımasını ise zaman gösterecek.

Microsoft Avrupa'ya özel Windows 7'den vazgeçti
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herolife 10 yıl
inadına microsoft inadına Internet Exlorer ! avrupayı insancık haklarını ve geri kalan açık seçik zımbırtıları kınıyorum ..
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neron23 10 yıl
Düşünün bir çikolata firması çikolata yapıyor ve bu firmanın ambalaj fabrikasıda var kendi ambalajını kendi yapıyor ama mahkeme diyiyor ki sen bu ambalajı kullanamazsın haksız rekabet...
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sertacaygun 10 yıl
Microsoft IE haricinde bir tarayıcı kullanılmasına izin vermese haklılar derim... Ama yükleyebiliyorsunuz işte...
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MegaWolt38 10 yıl
Hala çağ dışı İE yi kullanan var mı acaba?
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yesil286 10 yıl
Piyasada bin çeşit Notepad türevi program var o zaman MS başlangıç ekranına NotePad program seçimide koysun çok saçma.
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dstk 10 yıl
internet browser seçim pencereside Internet Explorer'da görüntülenmiş.
Bu ne olacak şimdi. :)
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Jack Rabbit Slims 10 yıl

dstk

internet browser seçim pencereside Internet Explorer'da görüntülenmiş.
Bu ne olacak şimdi. :)

MS ban.












































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furkanakgul 10 yıl
isteyen istediği tarayıcıyı kullansın kardeşim ;)
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Jack Rabbit Slims 10 yıl
Hayatımda gördüğüm en aptal dava. Opera da işletim sistemi yapsın başlangıçta kendi tarayıcısı koysun. Bu nasıl bir gerizekalılıktır anlamıyorum hangi aptal mahkemenin de bu kararı kabul ettiğine akıl erdiremiyorum.

Şimdi başlangıçta IE'yi seçersek sonradan Mozilla yükleyebileceğiz değil mi? O zaman kim başka tarayıcı seçer ki yine aynı tas aynı hamam...
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madator 10 yıl
haberi biryerlerden öğreniyorsanız bence nereden öğrendiğinizin bi önemi yok dh de i çok haberi ilk olarak veriyo incelemeleri inanılmaz etkili bence bu tarz yaklasımlar pek hos değil
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alito 10 yıl
ekran kartı haberi görmezsem çatlarım evet :)
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alcon11 10 yıl
bizi ekran kartları kurtaracak.
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alcon11 10 yıl
ekran kartları haberleri daha lazım çünkü.
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windows 7, avrupa komisyonu ve microsoft
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